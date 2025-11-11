Jorge Rial se baja del aire y preocupa al Grupo Indalo: ¿Fin de una era K?

Embed

Rial, además, fue claro acerca de su futuro laboral: "No me voy a otra radio ni voy a hacer un programa diario en stream. Tengo que estar al 100%. Si estoy al 70 o 50 no le sirve a nadie". En el fondo, esa frase resume la etapa de un tipo que bancó el micrófono todos los días, incluso cuando ya no tenía aire.

El Grupo Indalo y el fin del blindaje

En el Grupo Indalo saben que el panorama no está fácil. Con el kirchnerismo fuera del poder y un Gobierno libertario que no es precisamente amigo del holding, el espacio mediático que alguna vez fue sinónimo de militancia comunicacional atraviesa una crisis de identidad. C5N y Radio 10 fueron durante años la voz del "contradiscurso" frente a los medios tradicionales, pero hoy se mueven con menos cohesión y más pragmatismo.

En ese contexto, la salida de Rial es una señal interna de alarma. No es solo que se va un conductor: se va un símbolo del relato que logró mezclar rating, discurso y credibilidad dentro del espacio K. Y eso pesa en un ecosistema que está revisando su lugar frente a una audiencia más desconfiada y menos ideológica.

image El Grupo Indalo enfrenta una crisis de identidad sin el kirchnerismo en el poder. La partida de Rial representa el fin de una etapa y la necesidad de reinventarse.

El conductor seguirá en C5N con la versión televisiva de Argenzuela, pero el formato ya no tiene la misma potencia de los años donde la agenda política giraba alrededor de los medios kirchneristas.

Hoy compite contra la sobreoferta del streaming, las redes y los medios opositores que encontraron en la polarización su nuevo negocio. Rial lo sabe. Por eso, cuando dice "necesito un poco más de calma", también está marcando distancia de un ruido que ya no quiere ni puede sostener.

Lo suyo suena más a cierre de ciclo y menos a retiro. Y, de paso, deja flotando una pregunta incómoda dentro del Grupo Indalo: si hasta los históricos están bajando la guardia, ¿quién va a quedar sosteniendo el relato?.

