Se pudrió todo entre un periodista de TN y el canal de Flavio Azzaro

Alan Fallabrino, que se reconoce como simpatizante del Millonario, expresó lo siguiente sobre el plantel del club de Núñez: "El plantel de River está dividido en tres: burros, cagones y futbolistas que ya no pueden jugar más en la primera del club". "Armani no puede jugar más, Martínez Quarta es un burro y Castaño es un cagón".

Pablo Gravellone citó el tuit que se estaba viralizando y respondió: "Una vergüenza. Lastimosamente el streaming ha roto los límites de la educación y el respeto. no hay contenido. Solo agravios, chicanas e insultos.".

La respuesta de los de AZZ (y otros de YouTube)

El tuit de Pablo Gravellone tuvo mucha repercusión y tuvo varias respuestas de los integrantes de AZZ y otros canales.

Jerónimo Torres Santoro, conductor de Cuidemos el Fútbol (CEF), le contestó: "coincido", con su ironía característica.

El mismo Fallabrino, citó a Gravellone y le dijo: "Tenés razón, Pablito. Tenemos el programa más visto del fútbol argentino y nominado a Martín Fierro por las chicanas y porque puteamos a los jugadores. Si fueras periodista, analizarias el programa completo. Hacemos 3 horas de lunes a viernes. A TN Deportivo lo miran por Caruso."

Guillermo Vetere, ex AZZ, hoy en Picado TV (competencia del canal de Azzaro), también citó al de TN: "Pablo hacés tele con Caruso, no con una maestra ciruela. La gente te reconoce por operar o por insultar árbitros. Laburas en tn, no en Paka Paka."

Lo cierto es que no es la primera vez que se genera un entredicho entre el streaming (YouTube) y los que integran el periodismo tradicional.

Gravellone suele tener un estilo frontal y esta vez no fue la excepción, ante otros periodistas a los que no les tiembla el pulso para decir lo que piensan.

