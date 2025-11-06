Dura derrota de Flavio Azzaro: Diego Yudcovsky es refuerzo de Picado TV

Embed - El FIN de Fútbol y Transas y mi SALIDA de AZZ

Diego Yudcovsky firmó con Picado TV (de Diego Díaz) y abandonó Azz

Este jueves (6/11) por la mañana, en el programa de Picado TV ' Digamos Todo', conducido por el ex ESPN Gonzalo Cardozo, Diego Yudcovsky fue invitado a la mesa para debatir y analizar la previa del Superclásico.

Hacia el final del envío periodístico, que se emite de lunes a viernes de 10 a 12hs, el ex comunicador de Azz reveló que se sumará a la familia de Picado.

"Después del Superclásico, el lunes 10 de noviembre, a las 7 de la tarde, vamos a arrancar un nuevo programa acá en Picado TV que se va a llamar 'Directo al Hueso'", una denominación que va de la mano con su tono periodístico.

Así lo comunicó el canal: "¡LE DAMOS LA BIENVENIDA A YUDCO, EL NUEVO INTEGRANTE DE PICADO TV!

Un refuerzo de calidad, de esos que llegan para marcar diferencia como @diego_yudcovsky con su nuevo programa Directo al Hueso'

¡Bienvenido a Picado, Diego!".

Si bien Azz no suele tener programación en la franja horaria en la que estará Yudcovsky, es probable que el periodista atraiga buena cantidad de usuarios hacia la competencia. Habrá que ver si esto repercute negativamente para Flavio Azzaro o no...

"Yo fui a buscar a Diego, pero sucedió algo que creo que no va acorde con lo que quiero para mi canal. A donde se vaya le va a ir bien. Mi decisión fue porque entendí que Diego (Yudcosvky) no podía ponerse por encima del canal", explicó Azzaro en relación al despido de Yudco.

En esa línea, ahondó en el tema e indicó que la decisión se produjo porque el periodista y conductor no acudió a un partido amistoso en el marco de una relación comercial con Corven Motos y que "pidió plata para jugar ese partido".

