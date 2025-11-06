El canal de Flavio Azzaro, conocido como Azz, sufrió la salida de dos pesos pesados: Diego Yudcovsky, periodista caracterizado por sus investigaciones y sus análisis, y el reportero y productor, Guillermo 'Chaleco' Vetere. Ambos se marcharon a Picado TV, perteneciente a Centralia Media & Content, una productora que compró el canal deportivo de streaming a mediados de 2024.
Dura derrota de Flavio Azzaro: Diego Yudcovsky es refuerzo de Picado TV
Fuga de talentos en el canal de Flavio Azzaro. Diego Yudcovsky, uno de los conductores y periodistas estrella de Azz, firmó con Picado TV, de Diego Díaz.
Azz fue creciendo en popularidad, vistas, interacciones y recursos, lo que generó también mayor cantidad y variedad de oferta de programas para el futbolero promedio. Uno de ellos fue Fútbol y Transas, que se emtía primeramente por las tardes, y luego, cuando se renovó la grilla en abril de 2025, pasó a ocupar las noches. En la semana del 20 de octubre de este año sufrió su cancelación total.
Su conductor —y uno de los periodistas estrella del canal— fue Diego Yudcovsky, quien se despidió de la señal al mismo tiempo que se daba por terminado su segmento periodístico. Chaleco Vetere, quien había encabezado la conducción de TeyCEF, envío que también fue cancelado, secundaba a Yudco en el programa y siguió el mismo camino: emigró de Azz para incorporarse al canal digital PicadoTV. Las noches de Transas también contaban con la participación de Agustina Peñalva y Federico Cristofanelli.
Yudco, a través de su canal de YouTube y con notoria molestia en su rostro, explicó su salida de Azz:
Diego Yudcovsky firmó con Picado TV (de Diego Díaz) y abandonó Azz
Este jueves (6/11) por la mañana, en el programa de Picado TV ' Digamos Todo', conducido por el ex ESPN Gonzalo Cardozo, Diego Yudcovsky fue invitado a la mesa para debatir y analizar la previa del Superclásico.
Hacia el final del envío periodístico, que se emite de lunes a viernes de 10 a 12hs, el ex comunicador de Azz reveló que se sumará a la familia de Picado.
"Después del Superclásico, el lunes 10 de noviembre, a las 7 de la tarde, vamos a arrancar un nuevo programa acá en Picado TV que se va a llamar 'Directo al Hueso'", una denominación que va de la mano con su tono periodístico.
Así lo comunicó el canal: "¡LE DAMOS LA BIENVENIDA A YUDCO, EL NUEVO INTEGRANTE DE PICADO TV!
Un refuerzo de calidad, de esos que llegan para marcar diferencia como @diego_yudcovsky con su nuevo programa Directo al Hueso'
¡Bienvenido a Picado, Diego!".
Si bien Azz no suele tener programación en la franja horaria en la que estará Yudcovsky, es probable que el periodista atraiga buena cantidad de usuarios hacia la competencia. Habrá que ver si esto repercute negativamente para Flavio Azzaro o no...
"Yo fui a buscar a Diego, pero sucedió algo que creo que no va acorde con lo que quiero para mi canal. A donde se vaya le va a ir bien. Mi decisión fue porque entendí que Diego (Yudcosvky) no podía ponerse por encima del canal", explicó Azzaro en relación al despido de Yudco.
En esa línea, ahondó en el tema e indicó que la decisión se produjo porque el periodista y conductor no acudió a un partido amistoso en el marco de una relación comercial con Corven Motos y que "pidió plata para jugar ese partido".
