Flavio Azzaro se la pudrió a Pedro Rosemblat por Juan Sebastián Verón

En esta misma sintonía, Verón fue consultado por Foster Gillett y declaró: “El acuerdo con Foster Gillett quedó en eso, en un préstamo que presentamos en asamblea. No llegamos a ponernos de acuerdo".

Esta respuesta, causó malestar en algunos y uno de los que se enojó tanto como el entrevistado como con el entrevistador, fue el periodista Flavio Azzaro.

Flavio Azzaro se expresó sobre la entrevista

Este miércoles 22 de octubre, Racing se enfrentará a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Flavio Azzaro, reconocido hincha de la Academia, viajó al país vecino para ver el encuentro.

En este contexto, en CEF (Cuidemos el Fútbol), llamaron al dueño del canal AZZ para que opine sobre la nota de Pedro Rosemblat a Juan Sebastián Verón.

El ex Fútbol al Horno, criticó como "espectador" al conductor de Gelatina por su entrevista al presidente de Estudiantes de La Plata.

"Me pareció muy floja la nota de Rosemblat a Verón. Me parece que tendría que haber profundizado más en qué quedó lo de Foster Gillett. Verón contestó que ´quedó en eso´ y no hubo repregunta", comenzó diciendo Azzaro.

Luego, agregó: "no le preguntó por Tapia a full, habría que preguntarle más. No hubo profundidad y es un tema que para ese medio daba.".

De igual manera, aclaró: "a mi Pedro me cae bárbaro y me encanta que le haga una nota a Verón. Pero me hubiese gustado que profundice más en el tema de Foster Gillett. Lo que contesta Verón es una falta de respeto absoluta".

