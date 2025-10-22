Pedro Rosemblat ha demostrado no tener problemas en entrevistar a gente que se encuentra en las antípodas de su pensamiento político. El pasado lunes 20 de octubre, hizo lo propio con Juan Sebastián Verón de Estudiantes de La Plata y al día siguiente, Flavio Azzaro habló al respecto en su canal.
"UNA FALTA DE RESPETO ABSOLUTA"
Flavio Azzaro se la pudrió a Pedro Rosemblat por Juan Sebastián Verón
Flavio Azzaro habló sobre las repercusiones de la nota que Pedro Rosemblat le hizo a Juan Sebastián Verón.
En CEF (Cuidemos el Fútbol) el periodista habló sobre la nota del conductor de Gelatina al presidente de Estudiantes de La Plata y dejó tela para cortar.
La nota de Pedro Rosemblat con Juan Sebastián Verón
Juan Sebastián Verón ha dejado algunos títulos interesantes en su nota con Pedro Rosemblat en Gelatina.
Sobre su relación con el presidente de AFA Chiqui Tapia, dijo: "No tengo una discusión con Tapia. Tengo ideas que posiblemente no encajen en el fútbol argentino. La manera de gestionar es distinta a la que yo tengo pensada o me gustaría. Nunca discutí, fueron más chicanas que otra cosa.”.
En cuanto a los capitales privados y su presencia en los clubes del fútbol argentino, aseguró: “Un club necesita capitales privados porque necesita crecer. El nuestro, como está hoy, llegó a un límite: tiene muchas disciplinas, un colegio, arraigo social, y un proyecto de universidad. Necesitás recursos y hoy es muy corto el margen.”.
En esta misma sintonía, Verón fue consultado por Foster Gillett y declaró: “El acuerdo con Foster Gillett quedó en eso, en un préstamo que presentamos en asamblea. No llegamos a ponernos de acuerdo".
Esta respuesta, causó malestar en algunos y uno de los que se enojó tanto como el entrevistado como con el entrevistador, fue el periodista Flavio Azzaro.
Flavio Azzaro se expresó sobre la entrevista
Este miércoles 22 de octubre, Racing se enfrentará a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América.
Flavio Azzaro, reconocido hincha de la Academia, viajó al país vecino para ver el encuentro.
En este contexto, en CEF (Cuidemos el Fútbol), llamaron al dueño del canal AZZ para que opine sobre la nota de Pedro Rosemblat a Juan Sebastián Verón.
El ex Fútbol al Horno, criticó como "espectador" al conductor de Gelatina por su entrevista al presidente de Estudiantes de La Plata.
"Me pareció muy floja la nota de Rosemblat a Verón. Me parece que tendría que haber profundizado más en qué quedó lo de Foster Gillett. Verón contestó que ´quedó en eso´ y no hubo repregunta", comenzó diciendo Azzaro.
Luego, agregó: "no le preguntó por Tapia a full, habría que preguntarle más. No hubo profundidad y es un tema que para ese medio daba.".
De igual manera, aclaró: "a mi Pedro me cae bárbaro y me encanta que le haga una nota a Verón. Pero me hubiese gustado que profundice más en el tema de Foster Gillett. Lo que contesta Verón es una falta de respeto absoluta".
