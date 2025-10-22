Champions League: Un Real Madrid muy superior apenas vence 1-0 a Juventus

Real Madrid venció por la mínima (1-0) a Juventus por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League. El gol lo marcó Jude Bellingham en el complemento. El equipo español fue muy superior pero no lo pudo demostrar en el resultado, algo que casi le cuesta el empate.
Final, sufriendo al final el Madrid gana 1 a 0 a la Juventus
La Juventus tuvo el empate al final tras dos tiros de esquina pero el arquero belga Courtois salvó al Madrid. Fue 1 a 0, resultado corto por lo que se vio en la cancha. Real Madrid es lider con 9 puntos, Juventus cae a las últimas posiciones con solo 2 unidades.
Resultados finales
- Real Madrid 1-0 Juventus
- Mónaco 0-0 Tottenham
- Atalanta 0-0 Slavia Praga
- Chelsea 5-1 Ajax
- Frankfurt 1-5 Liverpool
- Bayern 4-0 Brujas
- Sp. Lisboa 2-1 O. Marsella
