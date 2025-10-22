Champions League: Un Real Madrid muy superior apenas vence 1-0 a Juventus

Real Madrid venció por la mínima (1-0) a Juventus por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League . El gol lo marcó Jude Bellingham en el complemento. El equipo español fue muy superior pero no lo pudo demostrar en el resultado, algo que casi le cuesta el empate.

Con este resultado Real Madrid es uno de los 5 punteros que tienen el puntaje ideal, 9 de 9 puntos sacaron, mientras que Juventus quedó con 2 puntos en la posición 25 , afuera de todo, pero en la puerta de la clasificación a 16vos de final, ya que quedó a solo 1 punto de la ubicación 24.

Los rivales de Boca y River en el Mundial de Clubes (Benfica, Bayern, Inter) clasificaron en Champions League.

En los primeros minutos los dos se pararon como lo habían planeado , un Real Madrid volcado al ataque y una Juventus metida bien abajo , pero parándose bien para salir de contra, es más tuvo varias en el primer tiempo que logró salvar el arquero belga del “Merengue”. Los dos sabían a lo que jugaban.

En el complemento la diferencia se amplió y ahí recién el local pudo abrir el marcador tras una gran jugada de Vinicius que luego anotó Bellingham para poner el 1 a 0 que sería final. Los dirigidos por Alonso siguieron igual pero no se cuidaron abajo, lo que casi les cuesta el empate sobre el final. Fue victoria del “Merengue” por 1 a 0.

Arda Güler le ganó la pulseada a Franco Mastantuono

Con el regreso de Jude Bellingham la duda era quien dejaría el 11 inicial, si Arda Güler o Franco Mastantuono, inclusive el turco había hablado en la semana tirándole dardos al argentino y postulándose a ser titular por llevarse bien con Mbappé dentro de la cancha. Eso tuvo efecto y el turco va de arranque.

Pareciera ser que Alonso le dará la chance a Güler teniendo en cuenta que hace más tiempo que está en el equipo y es dos años más grande y ya está adaptado al fútbol europeo. El turco no venía jugando con Ancelotti y ahora tuvo su chance, pero no la aprovechó, ya que fue bastante tibio lo que hizo. Se fue reemplazado por Camavinga. Mastantuono ingresó los últimos 6 minutos más el alargue fueron casi 10 minutos en cancha.

El resto de los partidos de Champions League del miércoles

Se están jugaron en el primer turno dos partidos. Athletic de Bilbao derrotó 3-1 al Qarabag y el Galatasaray derrotó 3-1 al Bodo Glimt. El resto de los encuentros quedaron así:

Real Madrid 1-0 Juventus

Mónaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Chelsea 5-1 Ajax

Frankfurt 1-5 Liverpool

Bayern 4-0 Brujas

Sp. Lisboa 2-1 O. Marsella

Live Blog Post Final, sufriendo al final el Madrid gana 1 a 0 a la Juventus La Juventus tuvo el empate al final tras dos tiros de esquina pero el arquero belga Courtois salvó al Madrid. Fue 1 a 0, resultado corto por lo que se vio en la cancha. Real Madrid es lider con 9 puntos, Juventus cae a las últimas posiciones con solo 2 unidades. Resultados finales Real Madrid 1-0 Juventus

Mónaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Chelsea 5-1 Ajax

Frankfurt 1-5 Liverpool

Bayern 4-0 Brujas

Sp. Lisboa 2-1 O. Marsella

Live Blog Post Real Madrid muy superior a Juventus El Real Madrid es muy superior a su rival y no logra plasmarlo en el resultado sobre 85 minutos de juego y la Juventus llega con peligro cada tanto y puede empatarlo. Resultados sobre 85 minutos Real Madrid 1-0 Juventus

Mónaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Chelsea 5-1 Ajax

Frankfurt 1-5 Liverpool

Bayern 4-0 Brujas

Sp. Lisboa 1-1 O. Marsella

Live Blog Post Gooooool de Real Madrid (Video) Luego de una gran jugada de Vinicius que se movió por todo el frente del area hasta que encontró el disparo y este dio en el palo, Jude Bellingham encontró el rebote y solo la empujó a la red. Sobre 65 minutos gana el Madrid 1 a 0. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madrid_total2/status/1981092566545084917&partner=&hide_thread=false GOL DE JUDE BELLINGHAM!REAL MADRID 1-0 JUVENTUSpic.twitter.com/u8LbmrfsR7 — MT2 (@madrid_total2) October 22, 2025 Resultados sobre 65 minutos de juego Real Madrid 1-0 Juventus

Mónaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Chelsea 5-1 Ajax

Frankfurt 1-3 Liverpool

Bayern 3-0 Brujas

Sp. Lisboa 0-1 O. Marsella

Live Blog Post En 5 minutos la Juve vuelve a ser peligrosa, salva Courtois De tanto ir, ir e ir, el Real Madrid quedó mal parado, pelotazo para Vlahovic quedó mano a mano con el arquero belga y este le tapó una pelota increíble. Luego de eso el Madrid se fue como una tromba para adelante y lo tuvo 3 veces, pero no pudo concretar. siguen 0 a 0. Resultados sobre 55 minutos de juego Real Madrid 0-0 Juventus

Mónaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Chelsea 5-1 Ajax

Frankfurt 1-3 Liverpool

Bayern 3-0 Brujas

Sp. Lisboa 0-1 O. Marsella image

Live Blog Post Arrancan los segundos tiempos Real Madrid 0-0 Juventus

Mónaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Chelsea 4-1 Ajax

Frankfurt 1-3 Liverpool

Bayern 3-0 Brujas

Sp. Lisboa 0-1 O. Marsella

Live Blog Post Final del primer tiempo, no se sacan ventajas Real Madrid lo tiene contra las cuerdas y el arquero del conjunto italiano ya es la figura de la noche madrileña. El "Merengue" no puede concrertar, solo falta ser más efectivo en el ataque. Alonso debería probar el cambio Güler por Mastantuono, ya que el turco es demasiado tibio en ataque. Resultados al término del primer tiempo Real Madrid 0-0 Juventus

Mónaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Chelsea 4-1 Ajax

Frankfurt 1-3 Liverpool

Bayern 3-0 Brujas

Sp. Lisboa 0-1 O. Marsella

Live Blog Post 30 minutos, y ahora sí, el Madrid muy cerca del gol Luego de sufrir un poco en los primeros minutos ya que su adelantamiento en la cancha no estaba dando rédito, finalmente el Real Madrid logró someter a la Juventus que no pasa la mitad de la cancha. El "Merengue" llegó varias veces en forma peligrosa y estuvo a punto de abrir el marcador. Veremos si lo puede hacer antes de la finalización del primer tiempo. Todos los resultados sobre 30 minutos de juego Real Madrid 0-0 Juventus

Mónaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Chelsea 2-1 Ajax

Frankfurt 1-1 Liverpool

Bayern 3-0 Brujas

Sp. Lisboa 0-1 O. Marsella

Live Blog Post El Madrid tiene la pelota, la Juve llega con peligro Sobre los 20 miuntos de juego el Real Madrid se posiciona en ataque pero de forma muy arriesgada, ya que ya salió dos veces de contra el equipo italiano y en una de ellas Courtois lo salvó sacando la pelota al córner. Uno tiene la pelota pero el otro lastima. Sobre los 20 miuntos de juego el Real Madrid se posiciona en ataque pero de forma muy arriesgada, ya que ya salió dos veces de contra el equipo italiano y en una de ellas Courtois lo salvó sacando la pelota al córner. Uno tiene la pelota pero el otro lastima. Resultados sobre 20 minutos Real Madrid 0-0 Juventus

Mónaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Chelsea 1-0 Ajax

Frankfurt 0-0 Liverpool

Bayern 2-0 Brujas

Sp. Lisboa 0-1 O. Marsella

Live Blog Post En 5 minutos domina el Madrid Primeros minutos del partido y los dos se posicionan como van a desarrollar el partido, el Real Madrid volcado al ataque moviendo la pelota de banda a banda hasta que encuentra un hueco y entra, la Juventus replegado abajo y con dos lineas de 5 y saliendo de contra. A pesar de esto la Juventus fue el primero en llegar con peligro. Se abrió el primer marcador, en el partido Bayern Múnich-Brujas los alemanes ya ganan 1 a 0, el autor del gol fue Lennart Karl. Resultados 5 minutos de juego Real Madrid 0-0 Juventus

Mónaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Chelsea 0-0 Ajax

Frankfurt 0-0 Liverpool

Bayern 1-0 Brujas

Sp. Lisboa 0-0 O. Marsella

Live Blog Post Comenzaron todos los partidos, resultados al instante acá Real Madrid 0-0 Juventus

Mónaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Chelsea 0-0 Ajax

Frankfurt 0-0 Liverpool

Bayern 0-0 Brujas

Sp. Lisboa 0-0 O. Marsella

Live Blog Post Formaciones Real Madrid-Juventus image

Live Blog Post Final de los partidos del primer turno Galatasaray derrotó 3 a 1 a Bodo Glimt y Athletic de Bilbao le ganó al Qarabag tambien por 3 a 1. Ya se viene el resto de los partidos del miércoles de Champions League.