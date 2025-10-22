Champions League: Real Madrid 0-0 Juventus y todo el cierre de la 3º jornada

Real Madrid y Juventus se enfrentan a partir de las 16hs de este miércoles (22/10) en el Estadio Santiago Bernabéu por la 3º fecha de la fase de liga de la Champions League, la que consiste de 8 fechas y 8 rivales distintos para cada equipo. Repasamos todos los partidos del miércoles que cierran la fecha 3.

champions-league-vivo-portada.jpg Los rivales de Boca y River en el Mundial de Clubes (Benfica, Bayern, Inter) clasificaron en Champions League. Real Madrid-Juventus y toda la fecha 3 de Champions League El encuentro entre Real Madrid-Juventus se jugará el miércoles a las 16hs de Argentina y será televisado por Fox Sports, es considerado el más atractivo de la fecha. Juventus suma 2 unidades de haber empatado 2-2 con Villarreal y 4-4 con Borussia Dortmund, o sea que el equipo italiano asegura goles. El Real Madrid le ganó a Marsella 2-1 y 5-0 al Kairat Almaty, por eso tiene puntaje ideal.

Con dos realidades distintas los puntajes demuestran más diferencia de la que realmente hay entre ellos, será un partido realmente peleado y la Juventus busca dar en cierto modo el batacazo, ya que el favorito es el Real Madrid.

Embed Arda Güler le ganó la pulseada a Franco Mastantuono Con el regreso de Jude Bellingham la duda era quien dejaría el 11 inicial, si Arda Güler o Franco Mastantuono, inclusive el turco había hablado en la semana tirándole dardos al argentino y postulándose a ser titular por llevarse bien con Mbappé dentro de la cancha. Eso tuvo efecto y el turco va de arranque.

Pareciera ser que Alonso le dará la chance a Güler teniendo en cuenta que hace más tiempo que está en el equipo y es dos años más grande y ya está adaptado al fútbol europeo. El turco no venía jugando con Ancelotti y ahora tendrá su chance, pero el DT español no dudará en reemplazarlo por el argentino si no rinde, así que veremos al final de la tarde quien fue el ganador. El resto de los partidos de Champions League del miércoles Se están jugando en estos momentos dos partidos. Athletic de Bilbao empata 2-1 con el Qarabag y el Galatasaray derrota 3-1 al Bodo Glimt sobre 65 minutos de juego. El resto de los encuentros serán a las 16hs. Estos son todos los partidos del segundo turno: Real Madrid-Juventus

Mónaco-Tottenham

Atalanta-Slavia Praga

Chelsea-Ajax

Frankfurt-Liverpool

Bayern-Brujas

Sp. Lisboa vs O. Marsella Embed Embed Live Blog Post Final del primer tiempo, no se sacan ventajas Real Madrid lo tiene contra las cuerdas y el arquero del conjunto italiano ya es la figura de la noche madrileña. El "Merengue" no puede concrertar, solo falta ser más efectivo en el ataque. Alonso debería probar el cambio Güler por Mastantuono, ya que el turco es demasiado tibio en ataque. Resultados al término del primer tiempo Real Madrid 0-0 Juventus

Mónaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Chelsea 3-1 Ajax

Frankfurt 1-3 Liverpool

Bayern 3-0 Brujas

Sp. Lisboa 0-1 O. Marsella Live Blog Post 30 minutos, y ahora sí, el Madrid muy cerca del gol Luego de sufrir un poco en los primeros minutos ya que su adelantamiento en la cancha no estaba dando rédito, finalmente el Real Madrid logró someter a la Juventus que no pasa la mitad de la cancha. El "Merengue" llegó varias veces en forma peligrosa y estuvo a punto de abrir el marcador. Veremos si lo puede hacer antes de la finalización del primer tiempo. Todos los resultados sobre 30 minutos de juego Real Madrid 0-0 Juventus

Mónaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Chelsea 2-1 Ajax

Frankfurt 1-1 Liverpool

Bayern 3-0 Brujas

Sp. Lisboa 0-1 O. Marsella Live Blog Post El Madrid tiene la pelota, la Juve llega con peligro Sobre los 20 miuntos de juego el Real Madrid se posiciona en ataque pero de forma muy arriesgada, ya que ya salió dos veces de contra el equipo italiano y en una de ellas Courtois lo salvó sacando la pelota al córner. Uno tiene la pelota pero el otro lastima. Sobre los 20 miuntos de juego el Real Madrid se posiciona en ataque pero de forma muy arriesgada, ya que ya salió dos veces de contra el equipo italiano y en una de ellas Courtois lo salvó sacando la pelota al córner. Uno tiene la pelota pero el otro lastima. Resultados sobre 20 minutos Real Madrid 0-0 Juventus

Mónaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Chelsea 1-0 Ajax

Frankfurt 0-0 Liverpool

Bayern 2-0 Brujas

Sp. Lisboa 0-1 O. Marsella Live Blog Post En 5 minutos domina el Madrid Primeros minutos del partido y los dos se posicionan como van a desarrollar el partido, el Real Madrid volcado al ataque moviendo la pelota de banda a banda hasta que encuentra un hueco y entra, la Juventus replegado abajo y con dos lineas de 5 y saliendo de contra. A pesar de esto la Juventus fue el primero en llegar con peligro. Se abrió el primer marcador, en el partido Bayern Múnich-Brujas los alemanes ya ganan 1 a 0, el autor del gol fue Lennart Karl. Resultados 5 minutos de juego Real Madrid 0-0 Juventus

Mónaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Chelsea 0-0 Ajax

Frankfurt 0-0 Liverpool

Bayern 1-0 Brujas

Sp. Lisboa 0-0 O. Marsella Live Blog Post Comenzaron todos los partidos, resultados al instante acá Real Madrid 0-0 Juventus

Mónaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praga

Chelsea 0-0 Ajax

Frankfurt 0-0 Liverpool

Bayern 0-0 Brujas

Sp. Lisboa 0-0 O. Marsella Live Blog Post Formaciones Real Madrid-Juventus image Live Blog Post Final de los partidos del primer turno Galatasaray derrotó 3 a 1 a Bodo Glimt y Athletic de Bilbao le ganó al Qarabag tambien por 3 a 1. Ya se viene el resto de los partidos del miércoles de Champions League. Live Blog Post Arranca otra jornada a pura Champions League Hoy miércoles se cierra la 3º fecha de la fase de liga de la Champions League, y habrá 9 partidos más, 2 que ya se estan jugando y otros 7 que arrancan a las 16hs. El destacado de la jornada es Real Madrid-Juventus que se enfrentan en el Santiago Bernabéu. Los españoles llegan con puntaje perfecto tras dos victorias y los italianos protagonizaron dos empates con muchos goles, por eso este partido es promesa de buen fútbol. Athletic 2-1 Qarabag (en juego)

Galatasaray 3-1 Bodo Glimt (en juego)

Real Madrid-Juventus

Mónaco-Tottenham

Atalanta-Slavia Praga

Chelsea-Ajax

Frankfurt-Liverpool

Bayern-Brujas

