Champions League: Real Madrid 0-0 Juventus y todo el cierre de la 3º jornada

Real Madrid y Juventus se enfrentan a partir de las 16hs de este miércoles (22/10) en el Estadio Santiago Bernabéu por la 3º fecha de la fase de liga de la Champions League, la que consiste de 8 fechas y 8 rivales distintos para cada equipo. Repasamos todos los partidos del miércoles que cierran la fecha 3.
Final del primer tiempo, no se sacan ventajas
Real Madrid lo tiene contra las cuerdas y el arquero del conjunto italiano ya es la figura de la noche madrileña. El "Merengue" no puede concrertar, solo falta ser más efectivo en el ataque. Alonso debería probar el cambio Güler por Mastantuono, ya que el turco es demasiado tibio en ataque.
Resultados al término del primer tiempo
- Real Madrid 0-0 Juventus
- Mónaco 0-0 Tottenham
- Atalanta 0-0 Slavia Praga
- Chelsea 3-1 Ajax
- Frankfurt 1-3 Liverpool
- Bayern 3-0 Brujas
- Sp. Lisboa 0-1 O. Marsella
Deja tu comentario