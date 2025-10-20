El fútbol tiene historias hermosas, esas que son rarezas y esas donde el grande no gana, sino que el equipo menos pensado da el golpe, algo así como hizo el Leicester en 2016. Bueno, ahora en Suecia hay un club que es de un pueblo de 1450 habitantes, se llama Mjallby y acaba de ganar la liga local y jugará Champions League.
Es campeón de Suecia, el pueblo tiene 1450 habitantes y jugará Champions League
En Suecia se dio algo insólito, el Club Mjallby AIF, oriundo de un pueblo de 1450 habitantes, ganó la liga local y jugará la Champions League.
Mjallby, de un pueblo de 1450 habitantes a ganar la liga sueca
Hallevik es un pequeño pueblo pesquero de Suecia, una comunidad más que tranquila y que solo la moviliza el pequeño club del pueblo el Mjallby. El mismo fue fundado en 1939 pero estuvo a punto de descender a la 4º división y desaparece, pero renació, subió a 1º División de Suecia, y hoy, 13 temporadas después es el nuevo campeón de la liga sueca.
En la tarde (Argentina) derrotó como visitante a uno de los grandes de Suecia, el Goteborg, por 2 a 0 y de esta forma se consagró campeón de Suecia 3 fechas antes del final de la liga 2025. Además, cortó con la hegemonía del Malmo, el club más grande del país nórdico, y de esta forma logró el primer título de 1º División de su historia batiendo un record, es el equipo de la ciudad más chica en ganar una liga europea en toda la historia, solo 1450 habitantes tiene Hallevik.
Al ser campeón de Suecia se ganó el derecho de jugar la Champions League 26/27. Si bien no arranca desde la fase de liga porque Suecia no tiene una de las ligas mejores rankeadas, empezará desde la fase 2, y para llegar a la fase de liga deberá pasar fase 2, fase 3 y playoffs. O sea, tiene que ganar 3 llaves eliminatorias. Pero si pierde antes nada se termina ahí.
Si pierde en fase 2 pasa a las fases previas de la Conference League, si pierde en fase 3 va a las fases previas de la Europa League, y si pierde en playoff jugará la fase de liga de la Europa League, asegurándose disputar las 8 fechas en la fase previa a los 16vos de final. De todas formas, no será corta su estadía en Europa ya que si gana sigue y si pierde baja de copa. Veremos que sucede con este equipo que será el de menos habitantes en participar en una competencia europea, solo de un pueblo de 1450 habitantes.