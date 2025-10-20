Es campeón de Suecia, el pueblo tiene 1450 habitantes y jugará Champions League

En la tarde (Argentina) derrotó como visitante a uno de los grandes de Suecia, el Goteborg, por 2 a 0 y de esta forma se consagró campeón de Suecia 3 fechas antes del final de la liga 2025. Además, cortó con la hegemonía del Malmo, el club más grande del país nórdico, y de esta forma logró el primer título de 1º División de su historia batiendo un record, es el equipo de la ciudad más chica en ganar una liga europea en toda la historia, solo 1450 habitantes tiene Hallevik.