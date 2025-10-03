Fusionarían la Champions League y la Superliga para formar un nuevo torneo

La nueva competencia mantendría el nombre del torneo UEFA, se llamaría Champions League, acá ganó el ente que regula Ceferin. Y el formato sería similar al actual, pero con la diferencia que mantendría el espíritu de la Superliga, con dos divisiones.

La cantidad de participantes serían 36, igual que ahora, pero dividido en dos zonas, o categorías, ya que los mejores 18 clasificados según el coeficiente UEFA se enfrentarían entre sí y los del puesto 19 al 36 formarían la otra categoría. O sea, pasando en limpio los mejores irían a la “A” y los peores a la “B”.

De lo que no se hablo es del tema descensos y ascensos, solo se nombró dos zonas, lo que hacía pensar que luego se cruzarían los equipos, pero al parecer no serían dos zonas sino dos categorías, como quería Florentino Pérez.

Ahora el otro gran cambio que hay es el de los derechos de trasmisión. Se buscó una plataforma de streaming que transmita todos los partidos y cambie el formato de transmisión actual que es por cable, no necesariamente por streaming.

Se llegó a la conclusión que la plataforma UNIFY será la encargada de transmitir todos los encuentros, algo así como hizo DAZN con el Mundial de Clubes. Esta plataforma goza de dos tipos de suscripción, una gratuita y la otra de pago.

Esto son los cambios para las competiciones europeas de clubes, y al parecer ganó más Florentino Pérez que UEFA ya que todos los equipos grandes jugarán juntos y el resto atrás. Otra cosa a la que habrá que acostumbrarse es que ya no prenderemos el televisor para elegir cuál de todos los partidos queremos ver, deberemos adaptarnos a las nuevas tecnologías.

