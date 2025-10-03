Mientras Scaloni cita a Cambeses: Brasil podría quedarse con Agustín Rossi

El ex arquero de Boca Juniors, que brilla en el Flamengo desde 2023, tiene contrato con el Mengao hasta 2027 y busca extender su vínculo. En paralelo, según informó Globo Esporte, busca conseguir la ciudadanía para representar a la Selección de Brasil (mientras Lionel Scaloni lleva a Facundo Cambeses de Racing).
Agustín Rossi, que la rompe toda en el arco del Flamengo, podría representar a la Selección de Brasil. Cuentan que ya inició los trámites de la ciudadanía.
En el Fla acumula 127 partidos, en los que logró mantener su valla en cero en 63 ocasiones. Números monstruosos.
En el Xeneize, su anterior club, si obviamos sus seis meses en los que tuvo un breve paso por el Al-Nassr de Arabia Saudita, lo extrañan y mucho, ya que no han logrado reemplazarlo de manera acorde. Chiquito Romero una gran Copa Libertadores en 2023, pero su rendimiento y su relación con los hinchas se cayó a pedazos.
A Leandro Brey lo consideran muy "pibe" como para adueñarse del arco más importante del continente. Javier García, pese a conformar el plantel, no está en consideración. Asimismo, Agustín Marchesín, que llegó al CABJ en enero de 2025, atraviesa su peor momento: falto de confianza, inseguro y con una reputación que lejos está de ser la de arquero gana-partidos.
¿Chau Selección Argentina? Agustín Rossi podría ponerse el buzo de Brasil mientras Scaloni llama a Cambeses
Debido a su gran rendimiento en el Flamengo, equipo al que condujo a las semifinales de la Copa Libertadores el pasado jueves (25/9) ante Estudiantes de La Plata en 1 y 57, llave en la que se lució atajando dos penales (a Benedetti y Ascacíbar), es que se abrió la posibilidad de que Rossi sea citado a nivel nacional por Carlo Ancelotti.
"El hecho de que sea recomendado por su capacidad profesional, así como por sus raíces familiares en el sur del país, ayudaría al portero a reducir el período estipulado de residencia permanente en Brasil", detalló Globo Esporte. Para que se la concedan, debería permanecer en territorio brasileño por un mínimo de cuatro años.
Incluso, el histórico arquero Emerson Leão, campeón del mundo en 1970, se sumó al debate: "Rossi está en un nivel altísimo y se merece ser observado. Llegó sin tanta prensa, esperó y hoy demuestra que tiene performance para estar en la Selección", declaró.
De todos modos, la puja por quedarse con el arco de la Verdeamarela no es sencilla, ya que pelea el puesto con Alisson Becker, Ederson y Weverton.
Es así que Agustín Rossi pareciera no estar en la consideración de Lionel Scaloni ni de su cuerpo técnico, que en el día de la fecha sorprendieron con la convocatoria de Facundo Cambeses para los amistosos de octubre.
El combinado nacional enfrentará a Venezuela en un amistoso el próximo 10 de octubre. Tres días más tarde chocará con Puerto Rico, también en calidad de una exhibición para el público.
