Mientras Scaloni cita a Cambeses: Brasil podría quedarse con Agustín Rossi

¿Chau Selección Argentina? Agustín Rossi podría ponerse el buzo de Brasil mientras Scaloni llama a Cambeses

Debido a su gran rendimiento en el Flamengo, equipo al que condujo a las semifinales de la Copa Libertadores el pasado jueves (25/9) ante Estudiantes de La Plata en 1 y 57, llave en la que se lució atajando dos penales (a Benedetti y Ascacíbar), es que se abrió la posibilidad de que Rossi sea citado a nivel nacional por Carlo Ancelotti.

"El hecho de que sea recomendado por su capacidad profesional, así como por sus raíces familiares en el sur del país, ayudaría al portero a reducir el período estipulado de residencia permanente en Brasil", detalló Globo Esporte. Para que se la concedan, debería permanecer en territorio brasileño por un mínimo de cuatro años.

Incluso, el histórico arquero Emerson Leão, campeón del mundo en 1970, se sumó al debate: "Rossi está en un nivel altísimo y se merece ser observado. Llegó sin tanta prensa, esperó y hoy demuestra que tiene performance para estar en la Selección", declaró.

De todos modos, la puja por quedarse con el arco de la Verdeamarela no es sencilla, ya que pelea el puesto con Alisson Becker, Ederson y Weverton.

Es así que Agustín Rossi pareciera no estar en la consideración de Lionel Scaloni ni de su cuerpo técnico, que en el día de la fecha sorprendieron con la convocatoria de Facundo Cambeses para los amistosos de octubre.

El combinado nacional enfrentará a Venezuela en un amistoso el próximo 10 de octubre. Tres días más tarde chocará con Puerto Rico, también en calidad de una exhibición para el público.

Facundo Cambeses fue convocado por Lionel Scaloni para integrar la lista de la Selección Argentina de cara a la próxima fecha FIFA.



¡Felicitaciones, Facu! pic.twitter.com/GvjD3UwX9d — Racing Club (@RacingClub) October 3, 2025

