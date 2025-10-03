Mal indicio de Maxi Pullaro: Exceso de presión tributaria y burocracia al palo

Me hubiera encantado desarrollar mi carrera en Rosario pero, insisto, se me cerraron las puertas como a tantos colegas que hoy se desempeñan en medios porteños al no contar con posibilidades por aquello de que “nadie es profeta en su tierra”. Me hubiera encantado desarrollar mi carrera en Rosario pero, insisto, se me cerraron las puertas como a tantos colegas que hoy se desempeñan en medios porteños al no contar con posibilidades por aquello de que “nadie es profeta en su tierra”.

Toda mi familia ha trabajado en el periodismo de Santa Fe, dentro de un lustro, con suerte, cumpliremos un siglo en el Cuarto Poder. Mi abuelo Benjamín (secretario de Redacción del diario El Litoral), mi padre Raúl (director artístico y Jefe de Noticias de LT8 Radio Rosario y mi hermano mayor Gerardo, hoy periodista en los Estados Unidos.

A pesar del “desarraigo”, cada mes el gobierno de Maximiliano Pullaro (y sus antecesores) se encargan de recordarme mi lugar de origen.

¿Cómo lo hacen?

Me descuentan por Ingresos Brutos el 5% de cada depósito que entra en mi cuenta. No importa la razón, ni que la actividad se encuentre exenta en materia impositiva (por ejemplo, la redacción de libros).

Rehenes de Santa Fe

Contraté a una tercera contadora pública luego de fracasar durante años con dos CPN. En esos dos casos, renunciaron a patrocinarme porque me dijeron que los procesos en Santa Fe son literalmente “kafkianos”.

Concurrí en dos ocasiones a la sede del API (Administración Provincial de Impuestos) en el micro centro de Buenos Aires. Allí, la indolencia y la desaprensión se mezclan con el maltrato, a pesar de que la falta de respeto se dirigió hacia una mujer profesional. Resumiendo: es imposible zafar de las garras de Pullaro y su banda.

¿Por qué los trato de tal manera?

Porque ese dinero que para mí es importante termina en los bolsillos de un ejército casi infinito de asesores y ñoquis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1973765406956691522&partner=&hide_thread=false Pullaro tiene 1300 asesores técnicos con sueldos promedio de 8 palos cada uno. pic.twitter.com/89yTMosXVJ — INDIGNADO (@indignadoxd) October 2, 2025

Ahora, luego de pagarle a 3 contadores, llegó la hora de pagarle a un abogado para que le haga juicio a estos burócratas ineficientes.

Lo haré, a pesar del alto costo que me significa.

Llegaré hasta el final. En mi posición se hallan muchos desterrados que se han rendido y soportan los descuentos con una mezcla de estoicismo y resignación.

Embed "Este año terminará con una presión tributaria de aproximadamente 26% del PBI, menor que la de 2024 por la eliminación del impuesto PAIS y la baja de retenciones", señala @econviews. pic.twitter.com/DnSAVvcAx0 — Juan Pablo Álvarez (@JPAperiodista) September 5, 2025

-----------

