Josef K. es arrestado una mañana por una razón que desconoce: inicio de 'El Proceso', de Franz Kafka, origen de la palabra 'kafkiano'. La Provincia de Santa Fe, con el 'moderno' Maxi Pullaro (50 años), sin embargo atrasa: presión tributaria excesiva y avidez fiscal tan grande que es comparable con cualquiere provincia inviable cuando la del Litoral es autosustentable. El tema es importante porque una de las promesas incumplidas de Javier Milei es la reducción de la asfixia tributaria, que también es un reclamo generalizado de quienes promueven una renovación de la dirigencia política y sus ideas. Aquí un caso interesante:
'LA INVENCIBLE' ATRASA
Mal indicio de Maxi Pullaro: Exceso de presión tributaria y burocracia al palo
Emigrados de 'la Invencible' por necesidades laborales encuentran que la presión tributaria de Maxi Pullaro los castiga con su avidez fiscal.
Me fui de mi provincia de Santa Fe (por falta de trabajo) luego de la crisis de 2021 y con enorme esfuerzo pude hacer mi carrera en emisoras como Telefe, Amèrica Tv y Canal 9.
Tuve suerte y logré publicar más de 20 libros sobre actualidad política para Sudamericana, Planeta, Perfil, Revista Noticias, Bajalibros y Editorial Unión, entre otras.
Además, produje varios documentales sobre distintos temas nacionales e internacionales.
Toda mi familia ha trabajado en el periodismo de Santa Fe, dentro de un lustro, con suerte, cumpliremos un siglo en el Cuarto Poder. Mi abuelo Benjamín (secretario de Redacción del diario El Litoral), mi padre Raúl (director artístico y Jefe de Noticias de LT8 Radio Rosario y mi hermano mayor Gerardo, hoy periodista en los Estados Unidos.
A pesar del “desarraigo”, cada mes el gobierno de Maximiliano Pullaro (y sus antecesores) se encargan de recordarme mi lugar de origen.
¿Cómo lo hacen?
Me descuentan por Ingresos Brutos el 5% de cada depósito que entra en mi cuenta. No importa la razón, ni que la actividad se encuentre exenta en materia impositiva (por ejemplo, la redacción de libros).
Rehenes de Santa Fe
Contraté a una tercera contadora pública luego de fracasar durante años con dos CPN. En esos dos casos, renunciaron a patrocinarme porque me dijeron que los procesos en Santa Fe son literalmente “kafkianos”.
¿Por qué los trato de tal manera?
Porque ese dinero que para mí es importante termina en los bolsillos de un ejército casi infinito de asesores y ñoquis.
Ahora, luego de pagarle a 3 contadores, llegó la hora de pagarle a un abogado para que le haga juicio a estos burócratas ineficientes.
Lo haré, a pesar del alto costo que me significa.
Llegaré hasta el final. En mi posición se hallan muchos desterrados que se han rendido y soportan los descuentos con una mezcla de estoicismo y resignación.
