Javier Milei con Mauricio Macri hace enojar a Patricia Bullrich

Es un secreto a voces que a la Casa Rosada le preocupa el crecimiento de 'Pato' y, dados sus antecedentes políticos, reina cierta desconfianza en torno a una posible futura traición. Bullrich no quería ser candidata a senadora, pero igual la hicieron postularse.

Interesante recordar ahora las palabras del comunicador paraoficialista Alejandro Fantino, durísimo contra Bullrich, en julio pasado:

"Es muy probable que a Bullrich le ofrezcan la hibernación del Senado, Narnia, y lo sabe (...) entonces Bullrich empieza a vender humo y toma a la gente de pelotuda. Bullrich quiere el lugar de Guillermo Francos o de Santiago Caputo. Sabe que el gordo Montenegro es probable que se quede con Seguridad, que Ritondo se quede con AFI (..) y por eso sale a vender humo y eso termina mal, porque no se va a bancar no ir a una de esas sillas. Se los anticipo ahora, y sé que me van a putear". Fantino la acusó también de "dinamitar" la relación de Milei con Macri.

"En el Gobierno de vez en cuando ven este video (...) Bullrich lo único que quiere es trepar", agregó entonces Fantino. Se refería a un video de la camapaña presidencial, en la que Bullrich decía que "las ideas de Milei son malas y peligrosas". "Esto pasó hace un año y medio, anótenlo, no sean termos, lo único que quiere es poder (...) hay algo que se llama casuística, si esto no funciona, ¿vos podrías asegurarme que te va a bancar?"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/carolina_moine/status/1948521032224014410&partner=&hide_thread=false Imagino que lo decís por lo dijo ayer @fantinofantino. Gracias @LaVonHayek por recordar que hace 4 años dije que Bullrich estaba traicionando a Macri, que está con Larreta, que desde 2022 sostuve que era la candidata del statu quo para favorecer el fraude del kirchnerismo, que… https://t.co/ZhSTad7RIW pic.twitter.com/InM0mSuWVK — Carolina Moine (@carolina_moine) July 24, 2025

El malestar parece ir creciendo... y la desconfianza circula en ambos sentidos...

