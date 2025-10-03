Tras la reunión del fin de semana pasado, luego de más de un año sin diálogo, Javier Milei se vuelve a reunir este viernes (03/10) con Mauricio Macri, en busca de mayor gobernabilidad (tal como le exige USA). Pero lo más relevante de ese encuentro es la ausencia de Patricia Bullrich.
DESCONFIANZA MUTUA
Javier Milei con Mauricio Macri hace enojar a Patricia Bullrich
Javier Milei se vuelve a reunir con Mauricio Macri, por 2da. vez en la semana. Pero lo más importante de ese encuentro es la ausencia de Patricia Bullrich.
La ministra de Seguridad quedó relegada de ambos encuentros, pese a que ella fue la impulsora del 'Pacto de Acassuso' -cuando, tras perder las elecciones presidenciales, convenció a Macri de aliarse con Milei de cara al balotaje-. Dicen que Bullrich está molesta por haber sido excluida de estas reuniones cuando ella pertenece a la 'mesa chica' del Presidente, incluso renunciado al PRO para afiliarse a La Libertad Avanza, y empieza a desconfiar...
Cabe recordar que esta conversión total de Bullrich a 'libertaria férrea' -que se dio inmediatamente después del balotaje- le trajo problemas con Mauricio, que consideró que ella se 'cortó sola' para acordar con Javier Milei (y así obtuvo el ministerio de Seguridad) perjudicando negociaciones sobre cargos para los 'amarillos' y provocó el quiebre del PRO.
El tiempo fue transcurriendo, y hubo dardos cruzados de ambos lados. Pero LLA y el PRO volvieron a unirse en una alianza electoral, sólo por necesidad (de Macri, sobre todo, que había perdido las legislativas en CABA). Ahora el más necesitado es Javier Milei, que se encuentra cada vez más aislado al romper con muchos aliados -lo que quedó evidenciado en las constantes derrotas parlamentarias- y necesita gobernabilidad.
Circulan varios rumores sobre Patricia Bullrich y su lugar en el Gobierno, además de versiones sobre problemas de salud que de todos modos no le impedirían continuar con sus actividades. Pero lo cierto es que la funcionaria pretendía formar parte de las reuniones con Macri, y Milei la excluyó.
Es un secreto a voces que a la Casa Rosada le preocupa el crecimiento de 'Pato' y, dados sus antecedentes políticos, reina cierta desconfianza en torno a una posible futura traición. Bullrich no quería ser candidata a senadora, pero igual la hicieron postularse.
Interesante recordar ahora las palabras del comunicador paraoficialista Alejandro Fantino, durísimo contra Bullrich, en julio pasado:
"Es muy probable que a Bullrich le ofrezcan la hibernación del Senado, Narnia, y lo sabe (...) entonces Bullrich empieza a vender humo y toma a la gente de pelotuda. Bullrich quiere el lugar de Guillermo Francos o de Santiago Caputo. Sabe que el gordo Montenegro es probable que se quede con Seguridad, que Ritondo se quede con AFI (..) y por eso sale a vender humo y eso termina mal, porque no se va a bancar no ir a una de esas sillas. Se los anticipo ahora, y sé que me van a putear". Fantino la acusó también de "dinamitar" la relación de Milei con Macri.
"En el Gobierno de vez en cuando ven este video (...) Bullrich lo único que quiere es trepar", agregó entonces Fantino. Se refería a un video de la camapaña presidencial, en la que Bullrich decía que "las ideas de Milei son malas y peligrosas". "Esto pasó hace un año y medio, anótenlo, no sean termos, lo único que quiere es poder (...) hay algo que se llama casuística, si esto no funciona, ¿vos podrías asegurarme que te va a bancar?"
El malestar parece ir creciendo... y la desconfianza circula en ambos sentidos...
--------
Otras noticias en Urgente24:
Ander Herrera vuelve a sacudir el mundo Boca: Qué dicen en ESPN y TyC Sports
Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento
Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica
'Siga, siga' de Javier Milei, cada vez más debilitado
Posteos no, dinero cash: El mercado condiciona a Scott Bessent, Javier Milei y Luis Caputo