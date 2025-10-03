ARCA y una buena para el monotributo: el beneficio que alegra a los contribuyentes

ARCA y una medida que celebran los monotributistas

Esta medida alcanza a 200.000 contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires y se trata de la incorporación al Sistema Único Tributario, el cual unifica el pago del monotributo nacional con el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera se simplifica la inscripción, el pago y también la fiscalización de los mismos.