ARCA, la entidad que reemplazó a la antigua AFIP, hizo un comunicado en donde por fin lanzó una buena noticia para los monotributistas. Aquellos que estén bajo el régimen del monotributo van a poder gozar de un beneficio que ya se confirmó.
ARCA y una buena para el monotributo: el beneficio que alegra a los contribuyentes
ARCA realizó un cambio crucial en el monotributo que alcanza a miles de monotributistas. Los contribuyentes tendrán un beneficio que ya es furor.
ARCA y AGIP emitieron una resolución que alcanza a miles de contribuyentes en Buenos Aires. Se trata de una medida que permitirá unificar el pago del monotributo nacional. Por esa razón muchísimas personas están celebrando. ¿Qué significa?
ARCA y una medida que celebran los monotributistas
Esta medida alcanza a 200.000 contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires y se trata de la incorporación al Sistema Único Tributario, el cual unifica el pago del monotributo nacional con el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera se simplifica la inscripción, el pago y también la fiscalización de los mismos.
Esta medida regirá a partir del 1 de enero de 2026, con lo cual todavía restan algunos meses para la puesta a punto. La Ciudad de Buenos Aires ingresará al Sistema Único Tributario. De esta manera, solo tendrán que hacer un único pago en el mes que unifica ambas obligaciones.
Para realizar el pago, los monotributistas deberán ingresar el importe de ingresos brutos junto con el cobro habitual del monotributo. Sin embargo, quienes tengan débito automático van a verlo incorporado en el mismo pago. Una manera mucho más simplificada.
