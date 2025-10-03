Tucumán: Sospechas y escándalo detrás de la elección de jueces

Polémica en Tucumán

Con una postulación de última instancia, surgió la opción encabezada por Alberto Acosta (titular) y María Alejandra Balcazar (suplente). Según fuentes judiciales, el trámite fue ejecutado a pocos minutos del cierre del plazo y “en lapicera”.

Esos detalles provocaron la reacción de los demás candidatos, que negaron la legitimidad de esa última inclusión. De hecho, las listas oficializadas anteriormente señalaron que no hubo registro de que nadie se hubiera presentado personalmente en el Consejo Asesor sobre el cierre del plazo, lo cual levantó aún más sospechas.

Como consecuencia, el juez Ortega y la fiscal Rivadeneira renunciaron a sus postulaciones. Mientras tanto, los fiscales Marranzino y Saltor apuntaron a la suspensión de las elecciones por no haber condiciones suficientes para garantizar la transparencia del proceso.

Para Tucumán, la elección de los nuevos integrantes del Consejo Asesor de la Magistratura es una instancia fundamental. Con una renovación inminente, se trata de un órgano de alto poder ya que es el encargado de designar a los nuevos integrantes de la Magistratura e ir cubriendo un gran número de vacantes.

Poder Judicial Tucumán P Poder Judicial de Tucumán.

Consejo Asesor de la Magistratura

Naturalmente, la tarea del Consejo Asesor es un atractivo enorme para distintos espacios que se disputan la llegada a los magistrados. Un sector clave del Estado tucumano, que en los últimos años ha ejercido un rol protagónico en la vida política de la provincia.

“La competencia del CAM radica en la selección de los/as candidatos/as a magistrados/as de primera y segunda instancia e integrantes de los ministerios públicos más capacitados. Esto se logra mediante un proceso de concurso público que consiste en un examen escrito de oposición, en la evaluación de los antecedentes profesionales de los/as postulantes y en entrevistas ante el Consejo. La preselección que realiza el CAM finaliza con la remisión al Poder Ejecutivo Provincial de la terna de mejores candidatos/as. Será el/la gobernador/a quien elegirá a la persona a desempeñarse en el cargo que fuera llamado a concurso, remitiendo luego el pedido de acuerdo a la H. Legislatura de Tucumán”, consigna la información oficial.

Otras noticias de Urgente24

Inesperado e "histórico": Abre un mes antes de lo previsto un paso clave a Chile

Bank of America difundió que el narco Fred Machado le envió US$ 200.000 a Espert

Espert reconoció la transferencia de US$ 200.000 pero ahora dice que se trató de una asesoría

La miniserie de 6 capítulos que alcanzó millones de vistas