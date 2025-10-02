La titular del Senado, Victoria Villarruel, designó a la Senadora Anabel Fernández Sagasti en reemplazo de Claudia Ledesma Abdala de Zamora, como integrante del Consejo de la Magistratura. Todo se dio antes del recambio legislativo y la distribución de bloques.
EN EL SENADO
Victoria Villarruel firmó reemplazos y el radical Abdad cargó contra Cúneo Libarona
Victoria Villarruel aprobó senadores reemplazantes en el Consejo de la Magistratura y Maximiliano Abad se quejó por la inacción de Cuneo Libarona.
Por su parte, la Consejera y Senadora Pilatti de Vergara termina su mandato en diciembre. No renueva. En la misma situación está la Consejera Diputada Roxana Reyes. Su suplente también termina mandato. Siguiendo el “antecedente” que acaba de fijar Villarruel, en la Cámara de Diputados se podría hacer lo mismo antes del recambio legislativo.
A todo esto, en el senado, Maximiliano Abad (UCR Prov. de Bs.As.) promovió una cuestión de privilegio contra el Gobierno Nacional y el ministro de Justicia por el congelamiento de vacantes
El legislador expresó
Agregó antes de votar
"Vamos a votar contra dos vetos del Presidente y a insistir por la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Emergencia Pediátrica. Eso implica más recursos para educación y salud, pero también la justicia se encuentra dentro de esa lista de áreas importantes que el Gobierno Nacional también desfinancia"
En otro tramo remarcó
Luego envió un claro mensaje al ministro Cúneo Libarona
