Victoria Villarruel firmó reemplazos y el radical Abdad cargó contra Cúneo Libarona

Agregó antes de votar

"Vamos a votar contra dos vetos del Presidente y a insistir por la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Emergencia Pediátrica. Eso implica más recursos para educación y salud, pero también la justicia se encuentra dentro de esa lista de áreas importantes que el Gobierno Nacional también desfinancia"

En otro tramo remarcó

El Presidente tiene en su despacho, en su escritorio, 184 pliegos para firmar y mandar al Senado. Hay muchos procesos en trámites en el Consejo de la Magistratura. Son más de 300 las vacantes en el Poder Judicial, un 40% aproximadamente. Y esto, señora Presidenta, erosiona la institucionalidad en la Argentina, pero también limita la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a un servicio de justicia eficiente. El Presidente tiene en su despacho, en su escritorio, 184 pliegos para firmar y mandar al Senado. Hay muchos procesos en trámites en el Consejo de la Magistratura. Son más de 300 las vacantes en el Poder Judicial, un 40% aproximadamente. Y esto, señora Presidenta, erosiona la institucionalidad en la Argentina, pero también limita la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a un servicio de justicia eficiente.

Luego envió un claro mensaje al ministro Cúneo Libarona

Hay que poner lo que hay que poner para que la justicia federal funcione. Por eso lo que está ocurriendo es grave y el Estado se está pegando un tiro en los pies, pero cuando se pega un tiro en los pies involucra al conjunto de los argentinos. Yo quiero pedirle al ministro de Justicia y al secretario de Justicia que asuman las responsabilidades. Y quiero terminar hablando de la misma manera que lo hacen ellos, para ver si me escuchan. Cuando el Estado se retira, cuando el Estado de derecho retrocede, la impunidad avanza Hay que poner lo que hay que poner para que la justicia federal funcione. Por eso lo que está ocurriendo es grave y el Estado se está pegando un tiro en los pies, pero cuando se pega un tiro en los pies involucra al conjunto de los argentinos. Yo quiero pedirle al ministro de Justicia y al secretario de Justicia que asuman las responsabilidades. Y quiero terminar hablando de la misma manera que lo hacen ellos, para ver si me escuchan. Cuando el Estado se retira, cuando el Estado de derecho retrocede, la impunidad avanza

Más contenido en Urgente24:

Noche negra para Diego Brancatelli con su mujer: El cruce con su ex amante

Dos importantes aerolíneas enfrentan demandas millonarias

Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

El paraíso de las aceitunas desconocido en Buenos Aires