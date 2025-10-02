ROSARIO. La ciudad se prepara para recibir un fin de semana que tendrá temperaturas de verano para poder aprovechar los días como así también el aire libre. De viernes a domingo se encuentra una agenda con amplias actividades para todas las edades. Mucho entretenimiento.
AGENDÁ
Finde en Rosario: Benja Torres, Stand Up y entretenimiento para los chicos
Rosario se prepara para un gran fin de semana con múltiples actividades para disfrutar. La ciudad cuenta con una agenda cargada desinada a todas las edades.
Benja Torres en Plataforma Lavardén
El artista argentino estará por primera vez en la ciudad presentando en vivo su álbum debut, Espinas (2024), una obra íntima y emotiva que ya conquistó a miles de oyentes en plataformas digitales.
Con tan solo 27 años, Benja Torres ha sabido construir una identidad artística propia, que fusiona flamenco, folclore y cumbia desde una mirada contemporánea, orgánica y sensible. Nieto de la emblemática Lolita Torres, su herencia musical se refleja en cada una de sus composiciones.
* Viernes a las 21. Entradas a partir de $35.000.
Una noche de microteatro en la Aduana
Microteatro es una propuesta de salida nocturna diferente y disruptiva que fusiona el teatro con la gastronomía. Organizada en conjunto con la Municipalidad, la cita consiste en disfrutar de obras de 15 minutos en distintos espacios de el edificio de la ex Aduana.
10 obras de Microteatro estarán realizando funciones desde las 19h. en el edificio de la ex-aduana. Las entradas son gratuitas e incluyen el acceso a dos funciones. Las obras y horarios serán asignados de forma aleatoria. Se pueden retirar hasta 2 tickets por persona el mismo sábado desde las 16h en la puerta de la aduana sobre calle Belgrano, sujeto a disponibilidad.
* Sábado.
Mercado de las Artes (inmediaciones edificio ex Aduana)
El Mercado de las artes permite conocer obras de artistas locales y disfrutar de demostraciones vivo.
La propuesta busca crear un espacio de encuentro y visibilización para las artistas locales, fomentando la participación y el desarrollo de la cultura.
* Sábado de 18 a 23. Entrada libre y gratuita.
Stand Up
Te pido mil disculpas en Teatro Mateo Bozz
Ceci Hace y Nahuel Ivorra presentan en Rosario su show.
Acerca de ellos: "Somos dos comediantes que lo único que queremos es hacer reír a la gente, y puede que algunas veces nos pasamos de la raya, nos importa? No, pero para quedar bien, te pido mil disculpas. En un mundo donde todos opinan de cualquier cosa, nosotros no queriamos ser menos y nos sumamos a esa te pido mil disculpas.
Piden disculpas antes de empezar el show? Si, por las dudas.
Y si no hacia falta? Te pido mil disculpas igual.
Buscaremos la perfección, pero si eso no funciona, te pido mil disculpas de antemano.
Y si te molestamos con tantas disculpas, te pido mil disculpas".
* Sábado a las 21 y 23.15. Anticipadas desde $33.600.
Entretenimiento para los más chicos
Crucijuegos en Shopping Alto Rosario
Se trata de una propuesta inmersiva de tres pisos con juegos y ambientación espacial que recibe a los visitantes con un enorme cohete con toboganes.
Se puede disfrutar de dispositivos de realidad virtual, jugar carreras de autos y motos y asumir desafíos en juegos interactivos de realidad mixta.
El ingreso es gratuito y se paga por cada juego. Cuenta, además, con una cafetería y salas temáticas para festejar cumpleaños.
* Viernes de 12 a 23, sábado de 11 a 23 y domingo de 11 a 22.
Acuario
El Acuario en Rosario es único en su tipo en el país. Las oscuras aguas, que no permiten ver a simple vista todo lo que ocurre en ella, se vuelven cristalinas en las diez peceras que albergan centenares de peces de diferentes especies que forman parte del ecosistema del Paraná Medio.
El edificio puede recorrerse en su totalidad, no sólo las áreas de muestras, sino también las específicas de investigación y laboratorio.
En la planta alta se ubica la sala de muestras en un espacio continuo y un auditorio para cien personas. Desde este nivel también se propone un área de contemplación del paisaje del río Paraná y del Parque Autóctono.
En la planta baja se ubican los laboratorios, las áreas de experimentación, piletones en tierra, biblioteca especializada, áreas administrativas, técnica y de servicios, y sanitarios. Hay dos laboratorios que trabajan de forma integrada, uno de biología molecular y otro de acuicultura.
* Viernes, sábado y domingo de 12 a 18. Menores de 13: $1.000, mayores $1.500 y niños de 4 o menos no pagan.
Pirata y dragones en el Teatro Bordway
Piratas y el misterio de la isla de los Dragones llega a Rosario con una aventura pensada para toda la familia.
Los piratas intentarán llegar a la isla misteriosa, custodiada por peligrosos e impresionantes dragones, en busca de la piedra preciosa que les permitirá cumplir sus deseos de riquezas y poderes.
Aventuras y emocionantes desafíos en una historia llena de magia, música y acción.
* Sábado a las 14. Desde $20.000.
