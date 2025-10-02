Javier Milei, más complicado: Notable derrota en el Senado

Por otro lado, fue aprobado el proyecto del senador Juan Carlos Romero que habilita las jubilaciones anticipadas para el personal de planta permanente, obteniendo 66 votos afirmativos, 1 negativo y 2 abstenciones.

Además, con 61 votos afirmativos y 8 abstenciones, el Senado aprobó habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto que rechaza la subasta de terrenos entregados en concesión que pertenecieron al Regimiento de Infantería 1 Patricios. La iniciativa fue presentada por el senador de la UCR, Pablo Daniel Blanco.

La medida del Gobierno prevé la subasta de un predio estratégico ubicado en uno de los sectores de mayor valor inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. Cuatro desarrolladoras competirán por adjudicarse más de 42.000 metros cuadrados de tierras en el barrio de Palermo, con una base de US$ 81.757.752.

