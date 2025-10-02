Pullaro debe posponer la emisión de deuda para obras por un atraso de Nación

A su vez, Pullaro apuntó contra una gestión nacinal calificándola de "concentrada en variables macro que desatiende el Estado" y mencionó el abandono de rutas nacionales en Santa Fe. Al respecto, reclamó una deuda mensual de $ 20.000 millones con la caja de jubilaciones provincial y relativizó el giro de $ 3.000 millones en transferencias del Tesoro Nacional (ATN).

Ahora Santa Fe deberá esperar a que el indicador baje a alrededor de 700 u 800 puntos para emitir bonos en el mercado de deuda internacional, según relató alguien involucrado en esta maniobra a Bloomberg Línea.

El medio informó que la provincia pagará los vencimientos de noviembre por US$ 91 millones con dólares comprados en el mercado de cambios.

Por el momento, aunque haya expectativa por el swap anunciado por Scott Bessent para alivianar la presión alcista del dólar en Argentina, aún no se sabe si podrá generar una baja en el riesgo país. Hasta el momento, en las últimas semanas se vio que incluso en días en los que los bonos argentinos subieron su cotización, el riesgo país no bajó.

Más noticias de Urgente24

Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Posteos no, dinero cash: El mercado condiciona a Scott Bessent, Javier Milei y Luis Caputo

La bomba Espert le quema a Milei, que 'finge demencia' (y ordena a Bullrich)

Champions League: Barcelona 1-2 PSG, los catalanes vuelven a perder con los parisinos