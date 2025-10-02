APOYO EN MEDIO DE LA POLÉMICA
Milei compartió (a la distancia) con Espert un acto en Ezeiza
Tras reunirse con Santiago Caputo, el economista fue confirmado como candidato. Participó de un acto con el Presidente y Patricia Bullrich en Ezeiza.
José Luis Espert, estuvo en el acto donde Milei junto a la ministra Bullrich presentaron la modificación al Código Penal que pasará por el Congreso
Pocos gestos se vieron por los medios en el lugar, aunque algunos asistentes observaron saludos desde lejos.
En términos prácticos quedó ratificado el respaldo de Milei, quien, como Espert, adjudica las sospechas sobre el diputado a "una operación" del kirchnerismo en medio de la campaña.
Tras reunirse en la Casa Rosada con Santiago Caputo, Espert se encaminó al acto.
De acuerdo a la prensa acreditada en el palacio de Gobierno, Milei también se mostrará con su principal candidato en San Isidro en un acto el martes y el jueves en el evento de presentación del último libro del Presidente, en el estadio Movistar Arena.
Y si bien el Presidente afirmó "no necesito explicaciones" por parte de Espert, distintas voces del Ejecutivo -tal como informó Urgente24- sumaron presión para que el diputado vuelva a los medios y de una explicación más convincente sobre su vínculo con Machado cuando faltan 25 días para las elecciones.
"Espert tiene que dar una explicación clara y contundente sobre el tema”, dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante una conversación en la AmCham, pero agregó que no cree que “tenga que dar un paso al costado, salvo que se confirme que tiene algún tipo de responsabilidad, que no creo que la tenga”.
“Tiene que dar una explicación, que tiene que ser clara para la opinión pública, y salir de esta situación”, reiteró.
Más temprano, la ministra de Seguridad dijo: "me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar”. Así retomó la posición crítica que había expresado un día antes, aunque luego le bajó el tono por, se especula, un pedido desde las altas esferas de la Casa Rosada. De hecho, el vocero Manuel Adorni anticipó que la ministra iba a hacer una "aclaración" de ese comentarios, lo que se interpretó como una presión en ese sentido.
