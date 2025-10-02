Despidos y protestas en Unicenter: La denuncia que sacude a Rodó

image

La organización sindical advierte que, de no mediar un diálogo urgente, el conflicto puede escalar a niveles inéditos. Analizan nuevas medidas de fuerza que podrían afectar no solo a la sucursal de Unicenter, sino a toda la cadena Rodó. Es un reclamo justo que pone en foco la fragilidad laboral actual. La empresa se mantiene en un silencio absoluto, lo que solo indigna más a los afectados.

Alarma por la incertidumbre y el futuro de los empleados

La protesta no se puede creer. Se realizó en una de las entradas de la tienda, con pancartas que denuncian la situación de desamparo de los empleados. La incertidumbre sobre el futuro de las familias afectadas es el motor del reclamo. Piden que Rodó revea su decisión "de inmediato" y restituya los puestos de trabajo perdidos de manera inexplicable.

La manifestación, si bien no detuvo el funcionamiento general del shopping, sí generó momentos de tensión con el personal de seguridad del predio. La presión de la protesta impacta directamente en la imagen de la empresa. La comunidad espera que la firma rompa el silencio y ofrezca una solución a este conflicto laboral que sacude el centro comercial.

