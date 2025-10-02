Estalla la polémica en Unicenter: una protestas de empleados despedidos de la cadena Rodó generó un impacto total en el concurrido shopping de Martínez. Los trabajadores, respaldados por el Sindicato de Comercio Zona Norte, montaron una fuerte manifestación en el acceso al local, exigiendo la reincorporación inmediata de todos los cesanteados.
"BASTA DE MENTIRAS"
Despidos y protestas en Unicenter: La denuncia que sacude a Rodó
La feroz protesta de empleados despedidos en el shopping de Unicenter: el reclamo y la falta de respuestas de la empresa.
Furia gremial y la acuscón de despidos insólitos en Unicenter
El clima es de máxima tensión. Los manifestantes denuncian que las desvinculaciones fueron arbitrarias y se dieron sin previo aviso, calificándolas de un acto repudiable. Muchos de ellos contaban con años de antigüedad y ven en esta medida una movida delirante e injustificada de la empresa que busca recortar costos. La bronca es inmensa y se siente en cada cántico que resonó en los pasillos del shopping.
El Sindicato de Comercio Zona Norte arremete con dureza contra Rodó. Voceros del gremio confirman que la empresa no dio respuestas claras sobre los motivos reales de los despidos. Insólito: no se presentó ni un plan de reubicación ni una propuesta de indemnización digna. Esto escandaliza al sector gremial, que ve en la actitud de la comercializadora una falta de respeto total hacia sus trabajadores.
La organización sindical advierte que, de no mediar un diálogo urgente, el conflicto puede escalar a niveles inéditos. Analizan nuevas medidas de fuerza que podrían afectar no solo a la sucursal de Unicenter, sino a toda la cadena Rodó. Es un reclamo justo que pone en foco la fragilidad laboral actual. La empresa se mantiene en un silencio absoluto, lo que solo indigna más a los afectados.
Alarma por la incertidumbre y el futuro de los empleados
La protesta no se puede creer. Se realizó en una de las entradas de la tienda, con pancartas que denuncian la situación de desamparo de los empleados. La incertidumbre sobre el futuro de las familias afectadas es el motor del reclamo. Piden que Rodó revea su decisión "de inmediato" y restituya los puestos de trabajo perdidos de manera inexplicable.
La manifestación, si bien no detuvo el funcionamiento general del shopping, sí generó momentos de tensión con el personal de seguridad del predio. La presión de la protesta impacta directamente en la imagen de la empresa. La comunidad espera que la firma rompa el silencio y ofrezca una solución a este conflicto laboral que sacude el centro comercial.
