Pasadas las 23 horas, Ozorio aterrizó en suelo de Buenos Aires y quedó bajo custodia de las autoridades de seguridad locales: se trata de la mano derecha del narco "Pequeño J” y fue entregado por la Policía Nacional de Perú a agentes de la Policía bonaerense e Interpol.
EXTRADITADO DESDE PERÚ
Fuerte operativo de seguridad para blindar a Matías Ozorio, acusado por la masacre de Varela
Fue detenido el miércoles 1/10 por la noche en la sede de la Dirección Antidrogas de Perú, junto al acusado por el Triple Crimen Tony Janzen Valverde Victoriano
El jueves 2/10 llegó el trasladado al aeropuerto de Lima acompañado de una estricta custodia policial y desde allí partió hacia nuestro país.
El vuelo hasta la Capital Federal se hizo en un avión de la Fuerza Aérea.
El acusado, de 28 años, deberá declarar el viernes 3/10 ante el fiscal Adrián Arribas.
Pasará la noche la DDI de San Justo, partido de La Matanza, luego de ser trasladado especialmente en un operativo que incluyó varios helicópteros.
¿Còmo sigue la causa en la justicia?
Carlos Adrián Arribas, titular de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, confirmó:
El fiscal aclaró que no se levantará esa restricción informativa mientras avance la investigación.
Además de la indagatoria de Ozorio, el viernes 3/10 se realizará la apertura de los celulares incautados a los 9 apresados,
“Pequeño J” está acusado de liderar una banda de jóvenes (en su mayoría, peruanos) que mueve droga en las zonas del barrio 21-24 y Zavaleta, al sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde allí salen decenas de “mochileros” que a diario trasladan la mercadería hacia distintos puntos de CABA y el conurbano bonaerense.
En Florencio Varela habría ordenado el secuestro, tortura y asesinato de Brenda, Morena y Lara, 3 jóvenes que vivían en el barrio La Tablada.