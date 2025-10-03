Fuerte operativo de seguridad para blindar a Matías Ozorio, acusado por la masacre de Varela

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1973953878103372186&partner=&hide_thread=false Los helicópteros que traen a Ozorio… pic.twitter.com/TRVeAyyr9o — COMANÐANE2011 (@TUC0MANDANTE) October 3, 2025

¿Còmo sigue la causa en la justicia?

Carlos Adrián Arribas, titular de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, confirmó:

No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa.

El fiscal aclaró que no se levantará esa restricción informativa mientras avance la investigación.

image Ozorio será indagado por el fiscal Arribas

Además de la indagatoria de Ozorio, el viernes 3/10 se realizará la apertura de los celulares incautados a los 9 apresados,

Se trata de un paso que podría aportar muchísima información clave para esclarecer los hechos y determinar a los autores y sus roles. Arribas explicó que aún se analiza si "Pequeño J" es parte de una organización más amplia y transnacional.

“Pequeño J” está acusado de liderar una banda de jóvenes (en su mayoría, peruanos) que mueve droga en las zonas del barrio 21-24 y Zavaleta, al sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde allí salen decenas de “mochileros” que a diario trasladan la mercadería hacia distintos puntos de CABA y el conurbano bonaerense.

En Florencio Varela habría ordenado el secuestro, tortura y asesinato de Brenda, Morena y Lara, 3 jóvenes que vivían en el barrio La Tablada.