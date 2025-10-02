Nueva forma de tener sexo preocupa a médicos: ¿Por qué?

Según la experta, esta tendencia sexual, y otras de riesgo, podrían estar detrás del incremento de casos de sífilis, la clamidia o la gonorrea, así como de hepatitis C.

La doctora Vásquez dijo: "Factores como las relaciones sexuales sin protección con varias parejas, cuyo aumento podría deberse entre otros a la sensación de 'compensación de riesgo'; que puede conllevar la profilaxis preexposición para el VIH (PrEP), y la práctica de 'chemsex', están influyendo en este aumento".

En el caso de la hepatitis C, Infosalus apunta que, los expertos han observado un aumento de casos, especialmente, en hombres que tienen sexo con hombres (HSH), y muy relacionado con el 'chemsex'.

Y es que, el sexo químico, a menudo, no sólo incluye actividad sexual sin protección, sino también el uso compartido de material para el consumo de drogas, que potencia el riesgo de infecciones por hepatitis C.

"Debemos seguir trabajando para no retroceder en todo lo conseguido con respecto a la eliminación de la hepatitis C. Por eso, insistimos en la importancia del cribado y tratamiento precoces", ha destacado la doctora.

Riesgos del Chemsex

Además de la advertencia de la médico, aquí hay algunos riesgos del chemsex que Sexual Health Sheffield detalla. Muy importante saberlo:

Mayor desinhibición sexual: comportamiento extremo y toma de más riesgos de lo que normalmente tomaría, lo que resulta en un mayor riesgo de contraer ETS e infecciones.

Relaciones sexuales prolongadas durante muchos días/horas, lo que puede provocar un trauma físico.

Interacciones medicamentosas que pueden ser graves y difíciles de predecir, sobredosis (que puede ser fatal), paranoia, psicosis y desmayos.

No poder consentir tener relaciones sexuales bajo la influencia de sustancias químicas.

Infecciones relacionadas con inyecciones, como mayor riesgo de infecciones por hepatitis C

Impacto grave a corto y largo plazo que incluye depresión crónica, ansiedad, pérdida de peso, paranoia y psicosis.

Pérdida de la estabilidad del estilo de vida

Dependencia de sustancias químicas durante las relaciones sexuales y menor capacidad para mantener relaciones sexuales sobrias

