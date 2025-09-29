¿El sexo es riesgoso para las personas con enfermedades del corazón?

El Dr. Steven Nissen ha escrito para la Clínica Cleveland que en la gran mayoría de los casos “no” es riesgoso tener relaciones sexuales cuando hay una enfermedad cardíaca.

“Los pacientes suelen preguntar esto después de un infarto o un diagnóstico de cardiopatía. Si estás en forma para tener relaciones sexuales, te animamos a hacerlo”, indicó el médico.

Lo que se ha dicho durante mucho tiempo es que, la actividad sexual puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo cual podría ser problemático para personas con ciertas condiciones cardíacas.

Sin embargo, el doctor Nissen explica: “La presión arterial aumenta durante las relaciones sexuales, generalmente hasta un máximo de alrededor de 160/90. Esto es comparable a lo que ocurre al correr a paso ligero durante unos minutos, y luego vuelve a bajar”.

Asimismo, de acuerdo con el médico, lo que sí se ha “demostrado” es que tener sexo con una pareja desconocida, o fuera del matrimonio, puede ser riesgoso para los hombres con cardiopatías.

¿Conclusión? En general, los expertos del corazón indican que el sexo no es peligroso para las personas con cardiopatías, siempre que el problema cardíaco esté controlado.

Según la Asociación Americana del Corazón (AHA), “probablemente sea seguro tener relaciones sexuales si tu enfermedad cardíaca se ha estabilizado”.

“Los eventos cardiovasculares, como ataques cardíacos o dolor en el pecho causado por una enfermedad cardíaca (angina), rara vez ocurren durante la actividad sexual, porque la actividad sexual suele durar poco tiempo”, agregan.

Señales de alerta

De todas maneras, es importante estar atentos a las señales de alerta de enfermedad cardíaca. Es posible que deba abstenerse de tener relaciones sexuales si experimenta los siguientes síntomas, según Johns Hopkins Medicine:

Dolor en el pecho

Dificultad para respirar

Arritmia

Náuseas o indigestión

En estos casos, hay que consultar al médico y esperar a que le de el visto bueno para volver a sus actividades normales, incluido el sexo.

Beneficios del sexo

La actividad sexual puede tener muchos beneficios protectores para la salud:

Ayuda a bajar la presión arterial

Reduce el estrés

Mejora la calidad del sueño

Fortalece el vínculo en pareja

Fortalece el sistema inmunitario

Mejora el estado de ánimo

Es bueno para la memoria

Disminuye el riesgo de cáncer de próstata

Estimula la Circulación Sanguínea

Fortalece los músculos del suelo pélvico

