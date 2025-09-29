Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, fue nuevamente noticia tras un comentario que deslizó en redes sociales. En un VIVO de Instagram que realizó de forma casera en su hogar, mientras cocinaba, lanzó una declaración que, aunque fue en tono irónico, generó molestia en los usuarios.
El padre de Lamine Yamal levantó polémica por no trabajar: "Hijo, viviré de ti"
Lo que podría haber sido un comentario pasajero, que en otro contexto supondría apenas una oración que cae al suelo por su propio peso, terminó por generar revuelo. Mounir Nasraoui es el padre de Lamine Yamal, el jugador estrella que deslumbra en el Barcelona y uno de los futbolistas del momento.
"Gracias hijo, te estaré siempre agradecido, viviré de ti"
En el live de Instagram, mientras cocinaba en su casa, Nasraoui acusó a aquellos que le critican que no trabaja y que descansa en la fortuna que su hijo amansa como super estrella española. En tono burlesco, dijo: "Hay muchos por ahí que dicen tonterías. Dicen: ´Por qué no vas a trabajar, vives de tu hijo´". Después agregó, siempre con ironía: "Les voy a decir una cosa señores: ´Gracias hijo, te estaré siempre agradecido. Viviré de ti´". Y cerró: "Aquellos que están pendientes de la vida de los demás, mejor buscaros algo que hacer".
Lo risueño de sus palabras, aun así, no dejaron en claro cuánta verdad llevaba lo que decía. El video se viralizó rápidamente en redes sociales.
El padre de Lamine Yamal ya había sido explosivo en el Balón de Oro: "No diré robo, pero es el mayor daño moral a un ser humano"
No es la primera vez que el padre de Lamine Yamal se vuelve tendencia. Hace unos días, en la gala de entrega del Balón de Oro, disparó contra la organización del premio tras la consagración de Ousmane Dembélé con el premio.
Los ojos del mundo futbolero estuvieron puestos sobre Dembélé y Lamine Yamal cuando quedaron mano a mano para definir quién se llevaría el Balón de Oro de la temporada pasada (ese trofeo que Lionel Messi acostumbró a ganar y lo tiene como el máximo acreedor del galardón, con 8 premiaciones).
Cuando todo indicaba que Lamine Yamal podría ser un firme ganador, finalmente fue el francés quien se quedó con el Balón de Oro
Mounir Nasraoui fue explosivo al declarar, tanto que el presidente de Barcelona, Joan Laporte, tuvo que calmar las aguas. El padre de Lamine Yamal había dicho: "No diré robo, pero es el mayor daño moral a un ser humano". Y además: "Aquí ha pasado algo muy raro. Creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia".
Laporte, mandatario del club culé, manifestó luego en diálogo con la prensa: "El padre de Lamine es muy apasionado y hemos de tener en cuenta que su hijo tiene 18 años y que todo esto les ha llegado muy pronto y un poco les sobrepasa".