El padre de Lamine Yamal levantó polémica por no trabajar: "Hijo, viviré de ti"

El padre de Lamine Yamal ya había sido explosivo en el Balón de Oro: "No diré robo, pero es el mayor daño moral a un ser humano"

No es la primera vez que el padre de Lamine Yamal se vuelve tendencia. Hace unos días, en la gala de entrega del Balón de Oro, disparó contra la organización del premio tras la consagración de Ousmane Dembélé con el premio.

Ousmane Dembelé se queda con el Balón de Oro 2025 y vence a Lamine Yamal Dembelé se llevó el Balón de Oro 2025 @ballondor

Los ojos del mundo futbolero estuvieron puestos sobre Dembélé y Lamine Yamal cuando quedaron mano a mano para definir quién se llevaría el Balón de Oro de la temporada pasada (ese trofeo que Lionel Messi acostumbró a ganar y lo tiene como el máximo acreedor del galardón, con 8 premiaciones).

Cuando todo indicaba que Lamine Yamal podría ser un firme ganador, finalmente fue el francés quien se quedó con el Balón de Oro

Mounir Nasraoui fue explosivo al declarar, tanto que el presidente de Barcelona, Joan Laporte, tuvo que calmar las aguas. El padre de Lamine Yamal había dicho: "No diré robo, pero es el mayor daño moral a un ser humano". Y además: "Aquí ha pasado algo muy raro. Creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia".

36989d86-5b25-4db0-a007-63d6864219a0 Yamal no obtuvo el Balón de Oro pero en la gala de premiación se quedó con el Trofeo Kopa a mejor futbolista menor de 21 años de la temporada FOTO NA:@ballonorofficial

Laporte, mandatario del club culé, manifestó luego en diálogo con la prensa: "El padre de Lamine es muy apasionado y hemos de tener en cuenta que su hijo tiene 18 años y que todo esto les ha llegado muy pronto y un poco les sobrepasa".

+ de Golazo24