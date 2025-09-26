Día Mundial de la Anticoncepción: ¿Cómo elegir el anticonceptivo adecuado?

Y siguen: "Para toda la sociedad, prevenir embarazos no deseados conlleva una cascada de beneficios, incluida la ampliación de la educación y otras oportunidades para las mujeres a lo largo de sus vidas". Entonces...

¿Cómo elegir el anticonceptivo adecuado para mí?

Es crucial que las personas puedan elegir el anticonceptivo que mejor se adapte a su estilo de vida.

En general, los expertos dicen que no hay un único método anticonceptivo que sea adecuado para todas las personas sexualmente activas. La elección puede depender de varios factores, además, cada anticonceptivo tiene sus ventajas y desventajas, y funciona de manera diferente.

De acuerdo a la Oficina de Asistencia de la Secretaría de Salud del Gobierno de Estados Unidos, algunas cosas para pensar al momento elegir un método anticonceptivo son:

Tu salud en general

Si quieres o no tener hijos más adelante

La eficacia del método anticonceptivo

Los efectos secundarios que el anticonceptivo puede tener

Si quieres protegerte también de las infecciones de transmisión sexual

La frecuencia con la que tienes relaciones sexuales

Por ejemplo, si bien los métodos anticonceptivos en general pueden ayudarte a evitar el embarazo cuando no quieres tener un bebé, algunos son mejores que otros.

Por ejemplo, el implante anticonceptivo DIU se considera "muy eficaz". Menos de 1 de cada 100 parejas que utilizan este método quedan embarazadas en un año, según la organización Kids Health. Sin embargo, este método no protege contra enfermedades de transmisión sexual.

En cambio, si las personas quieren un método que reduzca las posibilidades de embarazos no deseados y que evite enfermedades de transmisión sexual, el condón es mejor.

"Los condones son un tipo de método anticonceptivo que también puede ayudar a protegerte a ti y a tu pareja sexual de las infecciones de transmisión sexual (ITS)", indica la Oficina de Asistencia de la Secretaría de Salud del Gobierno de Estados Unidos.

Mientras, para las personas que están completamente seguras de que no quieren quedar embarazadas o causar un embarazo, tienen la opción de esterilización.

Tipos de métodos anticonceptivos

Para tener una idea de las opciones que hay, aquí está una lista de métodos anticonceptivos, aunque, recuerda que ante cualquier duda, lo mejor es consultar con tu médico:

Dispositivos intrauterinos (DIU)

Métodos hormonales: implante, inyección, parche, anillo y píldoras anticonceptivas

Métodos de barrera: condones externos (masculinos), condones internos (femeninos), diafragma anticonceptivo, capuchón cervical, esponja anticonceptiva y espermicida

Métodos de planificación familiar natural

Anticonceptivos de emergencia: DIU de cobre y píldoras anticonceptivas de emergencia

Anticonceptivos permanentes: vasectomía y ligadura de trompas

Para saber cuál método anticonceptivo es mejor para ti, visita a tu médico para consultar y elegir el anticonceptivo que mejor vaya con tu cuerpo y estilo de vida.

