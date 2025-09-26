¿Cómo saber qué método anticonceptivo es ideal para mí? ¿Qué hay que tomar en cuenta para elegir un método anticonceptivo? ¿Cuál es el método anticonceptivo más recomendado? Con tantas opciones de métodos anticonceptivos disponibles, es normal que las personas se hagan estas preguntas.
Día Mundial de la Anticoncepción: ¿Cómo elegir el anticonceptivo adecuado?
Con tantas opciones, he aquí lo que debes tener en cuenta para elegir el método anticonceptivo ideal para ti.
Y es que, tomar la decisión correcta sobre qué anticonceptivo usar puede ser confuso, estresante y hasta abrumador.
Un momento excelente para hablar de métodos anticonceptivos, es en el Día Mundial de la Anticoncepción, que se celebra cada 26 de septiembre.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas resalta la importancia de este día.
"Los anticonceptivos salvan vidas, especialmente en zonas de crisis, donde la atención sanitaria gravemente limitada puede tener consecuencias mortales para las mujeres durante el embarazo y el parto", indican.
Y siguen: "Para toda la sociedad, prevenir embarazos no deseados conlleva una cascada de beneficios, incluida la ampliación de la educación y otras oportunidades para las mujeres a lo largo de sus vidas". Entonces...
¿Cómo elegir el anticonceptivo adecuado para mí?
Es crucial que las personas puedan elegir el anticonceptivo que mejor se adapte a su estilo de vida.
En general, los expertos dicen que no hay un único método anticonceptivo que sea adecuado para todas las personas sexualmente activas. La elección puede depender de varios factores, además, cada anticonceptivo tiene sus ventajas y desventajas, y funciona de manera diferente.
De acuerdo a la Oficina de Asistencia de la Secretaría de Salud del Gobierno de Estados Unidos, algunas cosas para pensar al momento elegir un método anticonceptivo son:
- Tu salud en general
- Si quieres o no tener hijos más adelante
- La eficacia del método anticonceptivo
- Los efectos secundarios que el anticonceptivo puede tener
- Si quieres protegerte también de las infecciones de transmisión sexual
- La frecuencia con la que tienes relaciones sexuales
Por ejemplo, si bien los métodos anticonceptivos en general pueden ayudarte a evitar el embarazo cuando no quieres tener un bebé, algunos son mejores que otros.
Por ejemplo, el implante anticonceptivo DIU se considera "muy eficaz". Menos de 1 de cada 100 parejas que utilizan este método quedan embarazadas en un año, según la organización Kids Health. Sin embargo, este método no protege contra enfermedades de transmisión sexual.
En cambio, si las personas quieren un método que reduzca las posibilidades de embarazos no deseados y que evite enfermedades de transmisión sexual, el condón es mejor.
"Los condones son un tipo de método anticonceptivo que también puede ayudar a protegerte a ti y a tu pareja sexual de las infecciones de transmisión sexual (ITS)", indica la Oficina de Asistencia de la Secretaría de Salud del Gobierno de Estados Unidos.
Mientras, para las personas que están completamente seguras de que no quieren quedar embarazadas o causar un embarazo, tienen la opción de esterilización.
Tipos de métodos anticonceptivos
Para tener una idea de las opciones que hay, aquí está una lista de métodos anticonceptivos, aunque, recuerda que ante cualquier duda, lo mejor es consultar con tu médico:
- Dispositivos intrauterinos (DIU)
- Métodos hormonales: implante, inyección, parche, anillo y píldoras anticonceptivas
- Métodos de barrera: condones externos (masculinos), condones internos (femeninos), diafragma anticonceptivo, capuchón cervical, esponja anticonceptiva y espermicida
- Métodos de planificación familiar natural
- Anticonceptivos de emergencia: DIU de cobre y píldoras anticonceptivas de emergencia
- Anticonceptivos permanentes: vasectomía y ligadura de trompas
Para saber cuál método anticonceptivo es mejor para ti, visita a tu médico para consultar y elegir el anticonceptivo que mejor vaya con tu cuerpo y estilo de vida.
