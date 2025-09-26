Peligros de la fiebre en el embarazo, a propósito de la polémica con el paracetamol

Sin embargo, también podría haber generado una ola de dudas en mujeres embarazadas, acerca de la fiebre y la seguridad del paracetamol.

¿Cuáles son los riesgos de la fiebre en el embarazo?

Se conoce como fiebre al aumento temporal de la temperatura corporal por encima de lo normal.

Ahora, lo primero que hay que saber es que la fiebre es un síntoma de alerta que nunca debe ser ignorado y que siempre requiere atención.

Se sabe ampliamente que dejar el dolor o la fiebre sin tratar durante el embarazo es un riesgo grave.

De acuerdo con el Manual MSD, durante el primer trimestre, una temperatura superior a 103 °F (39,5 °C) aumenta el riesgo de un aborto espontáneo y defectos del cerebro o de la médula espinal en el bebé.

Mientras, al final del embarazo, la fiebre aumenta el riesgo de trabajo de parto prematuro.

CNN cita una revisión de estudios que encontró que la fiebre durante el primer trimestre podría ser especialmente peligrosa, aumentando hasta tres veces el riesgo de defectos cardíacos congénitos, defectos del tubo neural y hendiduras orales. Fue publicada en la revista Pediatrics.

¿Es seguro tomar paracetamol en el embarazo?

Los médicos, en general, apoyan el uso de paracetamol para aliviar el dolor y la fiebre durante el embarazo.

De hecho, a veces, los proveedores pueden recomendar a las pacientes embarazadas que tomen paracetamol para el dolor para descartar afecciones graves.

“Si alguien tiene dolor de cabeza durante el embarazo, a menudo queremos saber si desaparecerá”, dijo la Dra. Allison Bryant, especialista en obstetricia y ginecología y medicina materno-fetal del Hospital General de Massachusetts, a CNN.

“A veces usamos acetaminofén como método de diagnóstico para asegurarnos de que no se trata de un dolor de cabeza asociado con la hipertensión. Por eso, queremos que las personas no tengan miedo de usarlo en esos contextos cuando se recomienda”, agregó.

En ese sentido, expertos siguen apoyando el uso de paracetamol durante el embarazo en dosis seguras.

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos reafirmó que el acetaminofén sigue siendo el analgésico y antipirético de elección durante el embarazo.

"El uso prudente, en la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible, en consulta con un ginecólogo-obstetra u otro profesional de la salud obstétrica, sigue siendo coherente con las mejores prácticas", afirmaron.

Y destacaron: "La evidencia actual no respalda una relación causal entre el uso prenatal de acetaminofén y los trastornos del neurodesarrollo. Actualmente, no se justifica ningún cambio en la práctica clínica".

De cualquier manera, la recomendación es que las mujeres embarazadas consulten con su médico, que es el mejor recurso para obtener asesoramiento de salud.

--------

Más noticias en Urgente24

¿El jengibre es bueno para calmar el malestar estomacal?

El truco que casi nadie hace para evitar el cáncer y oncólogos sugieren

Cómo descubrir (y apoyar) a un genio en plena era de inteligencia artificial

Mira las frutas para quemar grasa abdominal que una nutricionista recomienda

Nuevo estudio revela los alimentos que aumentan la felicidad y quizá no los estás comiendo