Para evitar colapso, el Gobierno le pagará a industrias que ahorren energía

Según el portal EcoJournal, fuentes privadas del sector señalaron que “el gobierno podría contar con alrededor de 500 MW de oferta disponible que podrían liberar los grandes usuarios”.

Así las cosas, el gobierno remunerará a los grandes usuarios que se adhieran al programa en concepto de reserva de potencia con un cargo fijo de 1.000 dólares por megavatios por mes (US$/MW-mes). Es decir, sólo por el compromiso de reducir su consumo. De este modo, Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, podrá contar con esta oferta de energía que dejan de consumir las industrias y los comercios.

El cargo variable que recibirán los usuarios es de hasta 350 US$/MWh (megavatios por hora) por la energía que ofertaron para adherirse al programa, es decir, que efectivamente dejarán de consumir y que Cammesa la tuvo en cuenta en la programación estacional.

Además, se les pagará a los grandes usuarios 2.000 US$/MW-mes como cargo fijo adicional si cumplen de manera efectiva con la reducción de consumo. Sin embargo, si una industria adherida no cumple con la reducción de energía para que la tenga disponible Cammesa, el programa prevé una penalización de 3.000 US$/MW-mes.

EcoJournal explica que Cammesa tendrá en cuenta el precio variable ofertado que realice cada industria, que tendrá un tope de precio de 350 dólares por MW por hora. En un día de verano con consumo de energía extremo, la compañía mixta tendrá en cuenta un ranking de ofertas, donde primero entrará el que realizó una oferta económica menor hasta llegar al tope del precio fijado por el programa.

La medida estará vigente en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo para el verano y junio, julio y agosto en invierno. “La reducción de potencia sólo podrá ser solicitada al UA (usuario adherido al programa) inicialmente por un máximo de 14 días por año y no más de 5 horas por cada día”, aclara el anexo de la resolución.

"El análisis de la operación eléctrica muestra que, por ejemplo, en 2024 apenas 35 horas anuales (0,4% del año) concentran el 10% de la demanda, equivalente a unos 3.000 MW. Esta concentración de pocas horas de alta demanda, revela la importancia de optimizar el uso de la infraestructura en esos picos críticos en lugar de sobre dimensionarla para todo el año", señaló el gobierno en un comunicado luego de conocerse el programa.

