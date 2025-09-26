BCRA endurece el cepo y crea mayor tensión en la brecha

image

Qué significa la restricción

En la práctica, el mecanismo congela la posibilidad de hacer el clásico “rulo” cambiario. Un ahorrista que adquiera dólar oficial no podrá, durante tres meses, volcar esas divisas a los mercados financieros, ni de manera directa ni por medio de terceros. Lo mismo aplica en sentido inverso: quienes se posicionen en dólar MEP o contado con liquidación no tendrán acceso al tipo de cambio oficial en ese mismo período.

La norma ya regía para empresas, pero ahora vuelve a involucrar también a individuos residentes y no residentes, argentinos y extranjeros. La norma ya regía para empresas, pero ahora vuelve a involucrar también a individuos residentes y no residentes, argentinos y extranjeros.

El Central aclaró que las entidades financieras deberán contar con declaraciones juradas de los clientes que certifiquen su compromiso de no violar esta restricción.

image

El contexto de la decisión

El regreso de la “restricción cruzada” se da en medio de la volatilidad que volvió a separar al dólar oficial de las cotizaciones financieras, generando la incipiente brecha cambiaria. Esa brecha fue terreno fértil para operaciones especulativas que amplificaron la presión sobre los distintos segmentos del mercado cambiario.

En las últimas semanas, el BCRA llegó a desprenderse de más de US$ 1.100 millones en solo tres ruedas, en un intento por contener la escalada del tipo de cambio oficial. La medida coincidió con el posterior anuncio de respaldo financiero del Tesoro de Estados Unidos a la administración de Javier Milei, que ayudó a calmar las aguas momentáneamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/federicofuriase/status/1971618954721255570?s=48&partner=&hide_thread=false La medida del BCRA no impide que las personas humanas compren dólares para ahorrar en el MLC. Pueden comprar los que su situación patrimonial les permita. Lo que no permite es que con esos dólares abastezcan el mercado de dólares financieros.

La decisión busca evitar… — Federico Furiase (@FedericoFuriase) September 26, 2025

El cepo

La llamada “restricción cruzada” no es nueva. Estuvo vigente en distintos episodios de cepo desde 2019 y se convirtió en una de las herramientas preferidas del Central para evitar que el desdoblamiento cambiario genere un drenaje de reservas.

El mecanismo es simple: si un ahorrista compra dólares en el oficial, queda inhabilitado por 90 días para operar MEP o CCL. Lo mismo en la dirección contraria. El objetivo es cortar el circuito que permite aprovechar las diferencias de cotización sin costo para el inversor, pero con impacto en las reservas.

En palabras de fuentes del BCRA: “Las personas pueden comprar dólares para atesorar, lo que no pueden es volcar esas divisas al dólar financiero. La medida busca evitar distorsiones”.

