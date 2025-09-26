"Un hito": Aprobaron el primer RIGI para el cobre y lo celebra Luis Caputo

De allí que, según publicó la agencia 'Bloomberg', está la posibilidad de que este préstamo sea una de las vías de financiamiento que prevé el gerente general de Los Azules, Mike Meding.

Prevé desembolsos por US$2.700 millones

Los Azules se ubica a unos 80 km de Calingasta y a tan solo 6 km de la frontera con Chile, a 3.500 metros de altura. Se trata de un yacimiento de pórfidos cupríferos en etapa avanzada de exploración, que se perfila como uno de los más prometedores del país.

image

Según la Evaluación Económica Preliminar finalizada en 2023, se espera que la mina tenga una vida útil de 27 años, con una producción anual promedio de 322 millones de libras de cátodos de cobre. El plan contempla una explotación a cielo abierto, con foco en alta rentabilidad y bajo impacto ambiental.

Este avance representa un hito para el régimen RIGI, que busca atraer inversiones de gran escala con estabilidad fiscal y regulatoria.

San Juan, con una fuerte tradición minera, vuelve a posicionarse como eje estratégico en el desarrollo de recursos minerales para la transición energética.

