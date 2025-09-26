Flamengo podría complicarse por lo de Bruno Henrique contra los hinchas de Estudiantes

En lugar de retirarse hacia el vestuario para evitar incidentes, algunos jugadores del conjunto carioca eligieron mantener el festejo a metros de la hinchada rival, lo que terminó por encender aún más los ánimos. En este contexto, el nombre de Bruno Henrique se convirtió en tendencia en redes sociales y en los principales portales deportivos.

No solo se cuestionó su accionar por considerarse antideportivo, sino que además se puso en debate la posible sanción que podría recibir. El reglamento disciplinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol contempla sanciones por gestos obscenos o provocaciones hacia el público, lo que abre la puerta a que el Tribunal de Disciplina intervenga antes de la semifinal ante Racing.

Por penales, Estudiantes de La Plata cayó ante Flamengo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025

Estudiantes de La Plata quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer en definición por penales por 4-2 ante Flamengo, luego de imponerse por 1-0 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El arquero del conjunto brasileño, Agustín Rossi, fue fundamental en los remates desde los doce pasos, ya que tapó los disparos de Gastón Benedetti y Santiago Ascacibar. Para el elenco argentino convirtieron José Sosa y Edwin Cetré.

En tanto, para los dirigidos por Filipe Luis anotaron Jorginho, Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Leo Pereira.

Con este resultado, los comandados por Eduardo Domínguez se despidieron del certamen de mayor importancia en el continente y deberán apostar todo al Torneo Clausura 2025 donde se encuentran terceros de la Zona A con 15 puntos, a uno del líder Unión de Santa Fe. Allí, el elenco platense visitará Rosario para enfrentar a Newell's el próximo martes desde las 19:00 por la décima fecha del campeonato local.

En dicha instancia, Flamengo deberá enfrentarse a Racing con el objetivo de alcanzar el partido decisivo por el título, que tendrá lugar en el estadio Monumental de Lima, en Perú, el sábado 29 de noviembre.

