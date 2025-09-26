Flamengo podría quedar complicadísimo de cara a la disputa de las semifinales de la Copa Libertadores de América 2025 debido a que se quedaría sin Bruno Henrique tras realizar un gesto obsceno a los hinchas de Estudiantes de La Plata durante los festejos por el pase a esa instancia del torneo continental.
COPA LIBERTADORES 2025
Flamengo podría complicarse por lo de Bruno Henrique contra los hinchas de Estudiantes
Flamengo podría perder a Bruno Henrique para las semifinales de la Copa Libertadores tras realizar un polémico gesto a los hinchas de Estudiantes de La Plata.
En pleno festejo frente a la popular de “Los Leales”, el atacante de 34 años se tomó los genitales mientras gritaba desafiante un “¡Vamos!”, lo que fue interpretado como una provocación directa hacia la parcialidad pincha.
El fuerte repudio al gesto de Bruno Henrique y el hipotético castigo de la Conmebol
Lejos de pasar desapercibido, la acción generó una catarata de reacciones, y muchos usuarios comenzaron a pedir que la Conmebol actúe de oficio. La situación se dio en un clima ya caldeado: mientras los futbolistas de “Fla” celebraban su clasificación, desde la tribuna local volaban objetos en señal de bronca por la eliminación.
En lugar de retirarse hacia el vestuario para evitar incidentes, algunos jugadores del conjunto carioca eligieron mantener el festejo a metros de la hinchada rival, lo que terminó por encender aún más los ánimos. En este contexto, el nombre de Bruno Henrique se convirtió en tendencia en redes sociales y en los principales portales deportivos.
No solo se cuestionó su accionar por considerarse antideportivo, sino que además se puso en debate la posible sanción que podría recibir. El reglamento disciplinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol contempla sanciones por gestos obscenos o provocaciones hacia el público, lo que abre la puerta a que el Tribunal de Disciplina intervenga antes de la semifinal ante Racing.
Por penales, Estudiantes de La Plata cayó ante Flamengo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025
Estudiantes de La Plata quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer en definición por penales por 4-2 ante Flamengo, luego de imponerse por 1-0 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Jorge Luis Hirschi.
El arquero del conjunto brasileño, Agustín Rossi, fue fundamental en los remates desde los doce pasos, ya que tapó los disparos de Gastón Benedetti y Santiago Ascacibar. Para el elenco argentino convirtieron José Sosa y Edwin Cetré.
En tanto, para los dirigidos por Filipe Luis anotaron Jorginho, Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Leo Pereira.
Con este resultado, los comandados por Eduardo Domínguez se despidieron del certamen de mayor importancia en el continente y deberán apostar todo al Torneo Clausura 2025 donde se encuentran terceros de la Zona A con 15 puntos, a uno del líder Unión de Santa Fe. Allí, el elenco platense visitará Rosario para enfrentar a Newell's el próximo martes desde las 19:00 por la décima fecha del campeonato local.
En dicha instancia, Flamengo deberá enfrentarse a Racing con el objetivo de alcanzar el partido decisivo por el título, que tendrá lugar en el estadio Monumental de Lima, en Perú, el sábado 29 de noviembre.
Más notas de Golazo24
Lucas Blondel volvió con la Reserva de Boca y Morena Beltrán reaccionó en redes
Mucho revuelo en River Plate por lo que dicen sobre Chiqui Tapia
Deportivo Riestra puede hundir más a River de la manera menos pensada
No se puede creer lo que pasó con Agustín Almendra en Racing Club
El Pollo Vignolo le pegó a Marcelo Gallardo donde más le duele: la fortuna que gastó River
Hablan de interna en River: Qué pasó entre Marcelo Gallardo y la dirigencia