Estudiantes de La Plata vs. Flamengo, la batalla final: horario, TV y formaciones

image Gonzalo Plata, una de las tantas preocupaciones para Estudiantes de La Plata para esta noche.

A qué hora se juega el partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo

El cotejo comenzará a las 21:30 horas. El chileno Piero Maza será quien imparta justicia.

¿Por dónde ver en vivo Estudiantes de La Plata vs. Flamengo?

El partido será transmitido por la señal de Fox Sports y Disney+ Premium. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Golazo24, como siempre.

La probable formación de Estudiantes de La Plata

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios o Facundo Farías y Guido Carrillo.

La probable formación de Flamengo

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho o Nicolás De La Cruz, Saúl Ñiguez, Gonzalo Plata, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro o Bruno Henrique.

image Flamengo tiene un equipazo pero en la ida pecó de canchero y Estudiantes le descontó. Todo se define esta noche en La Plata.

Seguí leyendo...

Palmeiras 3 - River 1: El Millonario estuvo cerca de la hazaña, pero dio muchas licencias y se fue goleado

A Di María lo fajan más que al resto: este es el durísimo dato que no conocías

Pablo Toviggino se burla (otra vez) de Javier Milei, gracias a Lionel Messi

Talleres: Román Huespe, el hombre que quiere suceder a Andrés Fassi

Todo Boca en alerta: Qué pasa con Lucas Blondel y Edinson Cavani