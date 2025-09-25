La Copa Libertadores de América tiene a dos de sus cuatro semifinalistas: Racing de un lado y Palmeiras del otro. La Academia y el Verdão pudieron sostener la ventaja obtenida en la ida. Este jueves (25/9), Flamengo tendrá que hacer lo propio ante un Estudiantes de La Plata que la sacó baratísima en Brasil. Horario, televisación y problables formaciones...
COPA LIBERTADORES
Estudiantes de La Plata vs. Flamengo, la batalla final: horario, TV y formaciones
Estudiantes de La Plata y Flamengo se verán las caras esta noche en 1 y 57. El Pincha sueña con dar vuelta la serie y clasificar a semifinales.
Los dirigidos por Eduardo Domínguez buscarán la épica ante uno de los mejores equipos del continente. El Pincharrata se fue del Maracaná derrotado pero no eliminado ya que la ventaja que le sacó el Mengão fue mínima (2-1). El conjunto platense, además, viene de imponerse por 1 a 0 Defensa y Justicia en UNO este lunes (22/9), gracias al tanto de Lucas Alario, consiguiendo treparse hasta la tercera posición de la Zona A del Torneo Clausura.
Flamengo, por su parte, llega a Buenos Aires con la misión de conservar la ventaja obtenida en el primer chico, en un encuentro en el que fue el claro dominador de las acciones, pero que se dejó estar en el segundo tiempo y por eso su rival llegó al descuento. El elenco dirigido por Filipe Luís viene de igualar 1-1 con Vasco da Gama el pasado domingo (21/9) por el Brasileirão. El DT planteó un mix entre titulares y suplentes.
El Rubronegro podrá contar con el delantero ecuatoriano Gonzalo Plata, que fue expulsado en la ida por el árbitro Andrés Rojas, pero que Conmebol actuó de oficio y retiró la expulsión.
A qué hora se juega el partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo
El cotejo comenzará a las 21:30 horas. El chileno Piero Maza será quien imparta justicia.
¿Por dónde ver en vivo Estudiantes de La Plata vs. Flamengo?
El partido será transmitido por la señal de Fox Sports y Disney+ Premium. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Golazo24, como siempre.
La probable formación de Estudiantes de La Plata
Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios o Facundo Farías y Guido Carrillo.
La probable formación de Flamengo
Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho o Nicolás De La Cruz, Saúl Ñiguez, Gonzalo Plata, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro o Bruno Henrique.
