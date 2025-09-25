urgente24
Estudiantes de La Plata vs. Flamengo, la batalla final: horario, TV y formaciones

Estudiantes de La Plata y Flamengo se verán las caras esta noche en 1 y 57. El Pincha sueña con dar vuelta la serie y clasificar a semifinales.

25 de septiembre de 2025 - 09:33
Estudiantes Flamengo

La Copa Libertadores de América tiene a dos de sus cuatro semifinalistas: Racing de un lado y Palmeiras del otro. La Academia y el Verdão pudieron sostener la ventaja obtenida en la ida. Este jueves (25/9), Flamengo tendrá que hacer lo propio ante un Estudiantes de La Plata que la sacó baratísima en Brasil. Horario, televisación y problables formaciones...

La gente del Pincha en Brasil. (Foto: Prensa Estudiantes de La Plata).

Flamengo, por su parte, llega a Buenos Aires con la misión de conservar la ventaja obtenida en el primer chico, en un encuentro en el que fue el claro dominador de las acciones, pero que se dejó estar en el segundo tiempo y por eso su rival llegó al descuento. El elenco dirigido por Filipe Luís viene de igualar 1-1 con Vasco da Gama el pasado domingo (21/9) por el Brasileirão. El DT planteó un mix entre titulares y suplentes.

Gonzalo Plata, una de las tantas preocupaciones para Estudiantes de La Plata para esta noche.

A qué hora se juega el partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo

El cotejo comenzará a las 21:30 horas. El chileno Piero Maza será quien imparta justicia.

¿Por dónde ver en vivo Estudiantes de La Plata vs. Flamengo?

El partido será transmitido por la señal de Fox Sports y Disney+ Premium. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Golazo24, como siempre.

La probable formación de Estudiantes de La Plata

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios o Facundo Farías y Guido Carrillo.

La probable formación de Flamengo

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho o Nicolás De La Cruz, Saúl Ñiguez, Gonzalo Plata, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro o Bruno Henrique.

Flamengo tiene un equipazo pero en la ida pec&oacute; de canchero y Estudiantes le descont&oacute;. Todo se define esta noche en La Plata.

