Todo Boca en alerta: Qué pasa con Lucas Blondel y Edinson Cavani

Por su parte, el periodista de AZZ Luciano Cofano aseguró: “Cavani está en duda para el partido del sábado; yo diría que prácticamente está confirmado que no integrará la lista de convocados”.

Más tarde, en CEF, se difundió una placa que refleja un dato preocupante: el delantero uruguayo estuvo ausente en el 40% de los partidos de Boca en lo que va de 2025.

image

Lucas Blondel es un jugador que genera polémica en Boca Juniors, principalmente por la exposición mediática que implica ser pareja de la periodista Morena Beltrán.

El pasado 24 de septiembre, el lateral volvió a ser noticia luego de ser bajado a la Reserva, donde fue titular en la victoria 2-0 de Boca frente a Newell’s.

Por el momento, la titularidad en su puesto en el primer equipo le corresponde de manera indiscutida a Juan Barinaga.

Continuidad de Boca y Miguel Ángel Russo

Ayer también volvió a ser noticia Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca fue hospitalizado nuevamente, algo que ya había ocurrido en dos ocasiones durante los últimos quince días.

En lo estrictamente futbolístico, el Xeneize afrontará un compromiso clave el próximo sábado 27 de septiembre, cuando visite a Defensa y Justicia por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro comenzará a las 19:00 y resulta trascendental para el club de la Ribera, que busca mantenerse en zona de clasificación a la Copa Libertadores en la tabla anual y seguir sumando de cara a los playoffs.

Embed

Todo indica que el equipo será muy similar al que presentó ante Central Córdoba de Santiago del Estero. En ese partido, Boca mostró un muy buen nivel durante los primeros 60 minutos, aunque el Cuerpo Técnico deberá trabajar en el bajón anímico y futbolístico que sufrió tras el primer gol del Ferroviario.

