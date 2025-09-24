Boca y un plato de comida: el gesto con el juvenil que vale más que 20 palos

El relato de Pompei no solo expone una situación puntual, sino que desnuda una realidad estructural que excede solo a Boca y que atraviesa a cientos de jóvenes de distintos clubes que sueñan con llegar a Primera.

En Argentina (vale también para Sudamérica), las divisiones inferiores no son solo un espacio de formación deportiva, sino también un refugio ante carencias profundas. En muchos casos, los clubes se convierten en el único lugar donde los chicos acceden a una comida completa, a contención emocional y a una red de adultos que los escucha.

Ander Herrera: "El 90% de las Inferiores en Boca están en índices de pobreza familiar"

Hace poco había sido Ander Herrera, futbolista Xeneize, quien se había referido casualmente al tema: "Aquí los chicos con 15 años están pensando que tienen que sacar adelante a sus familias, que tienen que salvarlos", expresó en una entrevista. "Yo hablo mucho con la psicóloga del club y el 85 o 90% de las Inferiores están en índices de pobreza familiar", confesó.

A partir de la historia que contó, Tito Pompei explicó que no se trata de "el pibe que me va a salvar mañana si lo vendo en 20 palos", sino que se trata de "atender a un chico".

El entrenador continuó: "Después, si juega en Primera División y te da 20 palos, bienvenido sea. Primero lo que querés hacer es formar... porque esto de ´formamos jugadores´ es imposible; vos no podés formar un jugador, vos formás un individuo. Lo ayudás al chico a ir por un camino. Entonces... es estar cerca, es tener un chico que ha tenido un problema en su vivienda, hablar con la gente que tenés que hablar. ¿Por qué? Porque, sino, te convertís en una fábrica de jugadores. Y eso no está bien".

Pompei hacía referencia al futuro de esos potenciales futbolistas. "Yo dirijo la cuarta (división), y ahora en diciembre se me van a ir chicos que no van a firmar su primer contrato con Boca. Yo pongo siempre de ejemplo al chico (Leandro) Lescano, de Huracán. Quedó libre en Boca, no le dio para jugar en Boca. Pero no se termina el fútbol, porque lo formamos de tal manera que al chico quizá no le da para hacer contrato en la Primera de Boca, pero si vos mirás todos los equipos, está lleno de jugadores de Boca".

"En la cuarta división sos más psicólogo que entrenador"

En la entrevista con el DT, le preguntaron cómo se gestiona esa incertidumbre y posibles vaivenes con los que conviven los chicos.

"En cuarta sos más psicólogo que entrenador", aseguró. "Porque gestionás estos chicos que tienen una edad en donde, la mayoría de los que están en Reserva, que pasaron por encima de ellos, tienen dos años más. Entonces es evidente que si yo juego de 10 y soy 2005, y el 10 de la Reserva es 2007, evidentemente... no me da", detalló.

"Yo siempre les digo lo mismo: lo más importante que te tiene que suceder cuando cruzás el portón es no darte vuelta y darte cuenta que lo cruzaste porque no entrenaste, no te cuidaste, no quisiste", añadió.

"No van a ser los primeros y los únicos"

También explicó cómo motiva a los jugadores y cómo los contiene. "Yo les digo: No van a ser los primeros y los únicos que se van a ir y después los compran, porque de Huracán te vas a la Liga de Quito, saliste campeón de América, te fuiste a México y después Boca dice ´traémelo´. No sería la primera vez que suceda. Ni con Boca ni otros clubes. Entonces, en cuarta yo les dije: ´Chicos, los invito a que de acá a que termine el año, entrenar como si todos tuvieran contrato. Y empezaron a aparecer oportunidades para chicos que hoy están jugando´".

