Son días movidos para Boca Juniors debido a que luego de la igualdad ante Central Córdoba de Santiago del Estero, Miguel Ángel Russo volvió a quedar internado aunque con alta rápida. Ojo con lo que contó Toti Pasman acerca del español Ander Herrera.
¿Y SI TIENE RAZÓN?
Enloqueció Toti Pasman: En Boca no pueden creer lo que dijo sobre Ander Herrera
En Boca Juniors de Miguel Ángel Russo, algunos no pueden creer lo que dijo Toti Pasman de Ander Herrera.
El ex Athletic Club poco a poco va terminando la fase de recuperación y según afirman, sería muy tenido en cuenta por el ex entrenador de San Lorenzo y Rosario Central.
Toti Pasman sobre Ander Herrera
Golazo 24 se refirió hace menos de una semana a la situación de Ander Herrera en Boca Juniors.
El periodista de ESPN Augusto César, había informado días atrás: “Si mantiene un buen nivel en los entrenamientos durante un par de semanas más, Ander Herrera puede meterse incluso en el once titular. Russo siempre quiso juntar a Paredes con Ander.”.
Toti Pasman en DSports fue mucho más allá y causó sorpresa en muchos usuarios en redes sociales aunque los que más se sorprendieron, fueron los hinchas del Xeneize.
El periodista comenzó: "no está confirmado, pero me llega un WhatsApp en el que dice: ´ojo con que el próximo entrenador de Boca no sea un jugador del plantel´".
Pasman aseguró que es un rumor y contó que para él mismo es una locura y que simplemente lo cuenta como posibilidad.
Según lo que dice el periodista, este futbolista, "maneja el grupo".
Pasman dice algo que es cierto, que es que Juan Román Riquelme no se caracteriza por que la elección de entrenador sea un momento féliz para él. Por eso mismo, entendiendo el modus operandum del presidente de Boca para elegir DT, no sería tan descabellado este nombre.
Boca de Miguel Ángel Russo
Hoy por hoy, el entrenador de Boca Juniors es Miguel Ángel Russo y el equipo está mejorando bajo las órdenes de este DT.
Hay bronca en el Xeneize por el empate ante Central Córdoba de Santiago del Estero, sobre todo porque el equipo de Miguelo fue mejor en los primeros 60 minutos y aflojó tras el descuento del equipo de Omar De Felippe.
Los de Russo buscarán reponerse de ese traspié el próximo sábado 27 de septiembre desde las 19 horas cuando visiten el duro estadio de Defensa y Justicia.
En estos momentos, el club de la Ribera está cuarto en su zona del Torneo Clausura de la Liga Profesional y con un triunfo podría escalar a la primera posición.
El gran objetivo es salir campeón, eso está claro, aunque el principal anhelo de todos los hinchas de Boca es volver a jugar la Copa Libertadores y para eso debe seguir sumando puntos.
Hoy por hoy, el Xeneize estaría ingresando de manera directa a la Copa de 2026 pero Rosario Central debe un partido (ante Sarmiento de Junín).
