Enloqueció Toti Pasman: En Boca no pueden creer lo que dijo sobre Ander Herrera

Toti Pasman en DSports fue mucho más allá y causó sorpresa en muchos usuarios en redes sociales aunque los que más se sorprendieron, fueron los hinchas del Xeneize.

El periodista comenzó: "no está confirmado, pero me llega un WhatsApp en el que dice: ´ojo con que el próximo entrenador de Boca no sea un jugador del plantel´".

Pasman aseguró que es un rumor y contó que para él mismo es una locura y que simplemente lo cuenta como posibilidad.

Según lo que dice el periodista, este futbolista, "maneja el grupo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DSports/status/1970553011417002485&partner=&hide_thread=false "OJO QUE EL PROXÍMO TÉCNICO DE BOCA NO SEA ANDER HERRERA"



@TotiPasman habló sobre la posibilidad de que el Vasco sea el siguiente DT del Xeneize.



#SeHablaAsíEnDSPORTS pic.twitter.com/9o7gpwoJc0 — DSPORTS (@DSports) September 23, 2025

Pasman dice algo que es cierto, que es que Juan Román Riquelme no se caracteriza por que la elección de entrenador sea un momento féliz para él. Por eso mismo, entendiendo el modus operandum del presidente de Boca para elegir DT, no sería tan descabellado este nombre.

Boca de Miguel Ángel Russo

Hoy por hoy, el entrenador de Boca Juniors es Miguel Ángel Russo y el equipo está mejorando bajo las órdenes de este DT.

Hay bronca en el Xeneize por el empate ante Central Córdoba de Santiago del Estero, sobre todo porque el equipo de Miguelo fue mejor en los primeros 60 minutos y aflojó tras el descuento del equipo de Omar De Felippe.

Los de Russo buscarán reponerse de ese traspié el próximo sábado 27 de septiembre desde las 19 horas cuando visiten el duro estadio de Defensa y Justicia.

En estos momentos, el club de la Ribera está cuarto en su zona del Torneo Clausura de la Liga Profesional y con un triunfo podría escalar a la primera posición.

El gran objetivo es salir campeón, eso está claro, aunque el principal anhelo de todos los hinchas de Boca es volver a jugar la Copa Libertadores y para eso debe seguir sumando puntos.

Hoy por hoy, el Xeneize estaría ingresando de manera directa a la Copa de 2026 pero Rosario Central debe un partido (ante Sarmiento de Junín).

