La policía de Río de Janeiro reprimió a los hinchas de Lanús en una de las tribunas del estadio Maracaná durante el partido que el Granate empató 1-1 con Fluminense que correspondió a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
COPA SUDAMERICANA 2025
Otra noche de terror en Brasil: Hinchas de Lanús brutalmente reprimidos ante Fluminense
Los hinchas de Lanús fueron víctimas de una brutal represión de la policía de Río de Janeiro durante al partido ante Fluminense por la Copa Sudamericana.
Hay que mencionar que el inicio del segundo tiempo estuvo demorado por estos incidentes, donde los hinchas argentinos se llevaron la peor parte.
La fuerte represión de la policía a los hinchas de Lanús
En ese sentido, efectivos de la Policía de Brasil reprimieron con gases lacrimógenos, palazos y balas de goma a los fanáticos del cuadro granate presentes en el histórico recinto por un supuesto altercado entre barras del cuadro argentino ocurrido en los baños.
Sin embargo, los incidentes dejaron de tener lugar en el anillo interno del estadio y se trasladaron a las tribunas, donde la Policía arremetió con mayor violencia contra los simpatizantes del conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino.
Rápidamente, varios jugadores de Lanús se acercaron hacía el lugar de los hechos, donde estaban ubicados varios familiares de los futbolistas, y reclamaron al árbitro Jesús Valenzuela Sáez sosteniendo que el encuentro no podía continuar en dichas condiciones.
Luego de casi media hora de detención por los incidentes, el partido entre los dirigidos por Mauricio Pellegrino y su par de Fernando Diniz reanudó su marcha con la mirada atenta y permanente al clima en las tribunas.
Lanús igualó en Brasil ante Fluminense y se metió en semifinales de la Copa Sudamericana 2025
Lanús se hizo fuerte en la noche de este último martes 23/09 en Brasil tras empatar 1 a 1 con Fluminense y lograr así el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, en un encuentro llevado a cabo en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.
El gol del conjunto “Granate” lo convirtió Dylan Aquino, a los 22’ del segundo tiempo, mientras que Agustín Canobbio había abierto el marcador para los locales, a los 20 de la etapa inicial.
Con este resultado, el conjunto comandado por Mauricio Pellegrino avanzó a la siguiente instancia del certamen internacional, por la victoria de 1 a 0 obtenida en “La Fortaleza”, donde deberá enfrentarse al ganador de la serie entre Alianza Lima de Perú y Universidad de Chile (el cotejo de ida entre ambos terminó en empate sin goles).
Con respecto al ámbito local, el “Grana” deberá visitar a Instituto de Córdoba, el próximo domingo (28/09) desde las 20:15 en el estadio Monumental Presidente Perón por la décima fecha del Torneo Clausura 2025.
