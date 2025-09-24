Otra noche de terror en Brasil: Hinchas de Lanús brutalmente reprimidos ante Fluminense

OTRANOCHEDETERRORENBRASILHINCHASDELANUSBRUTALMENTEREPRIMIDOSANTEFLUMINENSEFOTO2 Los hinchas de Lanús fueron víctimas de una brutal represión de la policía de Río de Janeiro durante al partido ante Fluminense por la Copa Sudamericana.

Rápidamente, varios jugadores de Lanús se acercaron hacía el lugar de los hechos, donde estaban ubicados varios familiares de los futbolistas, y reclamaron al árbitro Jesús Valenzuela Sáez sosteniendo que el encuentro no podía continuar en dichas condiciones.

Luego de casi media hora de detención por los incidentes, el partido entre los dirigidos por Mauricio Pellegrino y su par de Fernando Diniz reanudó su marcha con la mirada atenta y permanente al clima en las tribunas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/barrabrava_net/status/1970671541743472758?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1970671541743472758%7Ctwgr%5E8e0cfd0104af89306bbdc793e2a9fb8baa918918%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cronica.com.ar%2Fdepo%2Fcopasudamericana%2FLa-brutal-represion-de-la-policia-de-Brasil-con-los-hinchas-de-Lanus-en-el-partido-ante-Fluminense-por-la-Copa-Sudamericana-20250924-0001.html&partner=&hide_thread=false Más un video de los incidentes entre la hinchada de Lanús vs Policia en Brasil pic.twitter.com/yKKRCrMo0D — Barra Brava (@barrabrava_net) September 24, 2025

Lanús igualó en Brasil ante Fluminense y se metió en semifinales de la Copa Sudamericana 2025

Lanús se hizo fuerte en la noche de este último martes 23/09 en Brasil tras empatar 1 a 1 con Fluminense y lograr así el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, en un encuentro llevado a cabo en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

El gol del conjunto “Granate” lo convirtió Dylan Aquino, a los 22’ del segundo tiempo, mientras que Agustín Canobbio había abierto el marcador para los locales, a los 20 de la etapa inicial.

Con este resultado, el conjunto comandado por Mauricio Pellegrino avanzó a la siguiente instancia del certamen internacional, por la victoria de 1 a 0 obtenida en “La Fortaleza”, donde deberá enfrentarse al ganador de la serie entre Alianza Lima de Perú y Universidad de Chile (el cotejo de ida entre ambos terminó en empate sin goles).

Con respecto al ámbito local, el “Grana” deberá visitar a Instituto de Córdoba, el próximo domingo (28/09) desde las 20:15 en el estadio Monumental Presidente Perón por la décima fecha del Torneo Clausura 2025.

Embed - FLUMINENSE vs. LANÚS | HIGHLIGHTS | CONMEBOL SUDAMERICANA 2025

Más notas de Golazo24

Racing 1 - Vélez 0: la Academia ganó en otra noche épica y está en semis tras 28 años

Expulsión de Israel: Qatar presiona, UEFA y FIFA contra las cuerdas

Franco Mastantuono marcó su primer gol en Real Madrid con un zapatazo poco ortodoxo

Talleres y un importante anuncio de cara a las elecciones

Libertadores: La increíble estadística que deberá romperle River a Palmeiras

Boca: Alberto Márcico salió al rescate de Úbeda y destrozó a Carlos Palacios