Brasil: Tiembla Ancelotti, destituyen al presidente de la CBF

Carlo-Ancelotti.webp Por ahora lo de Ancelotti sigue en pie.

Esto se produce luego de la confirmación como DT de Carlo Ancelotti, que luego de esta noticia se debe estar preguntando ¿A dónde me metí? Lo cierto es que el contrato del italiano no corre peligro, salvo que la justicia lo declare nulo por ser un acuerdo que se produjo con una dirigencia que no llegó lícitamente al poder. Por el momento no habría problemas.