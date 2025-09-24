ARCA: cómo pedir la devolución de impuestos de Netflix y Spotify

Además de estos servicios, también se pueden reclamar las percepciones a compras realizadas con tarjetas de crédito o débito en el exterior. Lo primero es ingresar en la web de ARCA con CUIT y clave fiscal. Después chequear que esté habilitado el servicio "devolución de percepciones". Si no lo está, se puede habilitar en "Mis servicios". Hay que generar una nueva solicitud seleccionando el período y marcar las percepciones a devolver.

