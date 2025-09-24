Supermercado liquida electrodomésticos con 2x1 y cuotas sin interés: furor

Por el lado de ChangoMás las ofertas alcanzan desde un 10% hasta un 40% y también, según el producto, vas a poder aprovechar hasta 12 cuotas sin interés. Hay aires acondicionados por menos de $600.000, heladeras por menos de $700.000 y otras ofertas.

Carrefour tiene más promociones, ya que alcanza descuentos hasta un 50% y también hay algunos productos en 2x1. La mayoría de ellos ingresan en las 12 cuotas sin interés, con lo cual está muy bueno para aprovecharlo. Jumbo, por su parte, ofrece promociones de entre el 10% y 28% donde se destacan las ofertas en televisores.

----------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

ARCA: cómo pedir la devolución de impuestos de Netflix y Spotify

El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos

Cuenta DNI y los descuentos de septiembre que todos están usando

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar