Supermercado liquida electrodomésticos con 2x1 y cuotas sin interés: furor
Un reconocido supermercado está liquidando electrodomésticos con descuentos únicos: hay 2x1 y cuotas sin interés para aprovechar.
Si tenés pensado equipar tu casa, cambiar artefactos o hacer un regalo, entonces tenés que darte una vuelta por este supermercado. El mismo está liquidando electrodomésticos con 2x1 y hasta 12 cuotas sin interés. Una oferta muy tentadora.
Supermercado remata electrodomésticos y es furor
ChangoMás, Carrefour y Jumbo, tres grandes cadenas de supermercados que hay en la Argentina, anunciaron diferentes descuentos y promociones en electro. Algunos de ellos tienen 2x1, mientras que otros ofrecen rebajas de hasta un 50%.
Vas a poder encontrar aires acondicionados -ideal para que el verano sea más ameno- lavarropas, heladeras, pequeños electrodomésticos, televisores, cocinas y hasta calefacción. Muy completo y con una oferta amplia que no te vas a querer perder.
Por el lado de ChangoMás las ofertas alcanzan desde un 10% hasta un 40% y también, según el producto, vas a poder aprovechar hasta 12 cuotas sin interés. Hay aires acondicionados por menos de $600.000, heladeras por menos de $700.000 y otras ofertas.
Carrefour tiene más promociones, ya que alcanza descuentos hasta un 50% y también hay algunos productos en 2x1. La mayoría de ellos ingresan en las 12 cuotas sin interés, con lo cual está muy bueno para aprovecharlo. Jumbo, por su parte, ofrece promociones de entre el 10% y 28% donde se destacan las ofertas en televisores.
