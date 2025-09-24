Tras la 'paliza' en los comicios bonaerenses, Javier Milei había iniciado una especie de 'campaña del miedo' de cara a octubre, mostrándose como única opción viable para la Argentina.Ahora, tras las declaraciones de Scott Bessent en nombre de Donald Trump, esta estrategia se profundizará.
CAMINO A OCTUBRE
Con Bessent/Trump, Javier Milei profundiza la 'campaña del miedo'
Javier Milei ya había lanzado el 'yo o Ezeiza' de cara a octubre, pero ahora profundizará la 'campaña del miedo', tras declaraciones de Scott Bessent.
Primero fue 'yo o Ezeiza'. "Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina", escribió el Presidente en X la semana pasada. El "Yo o Ezeiza" como nueva versión de "Yo o el caos", frase adjudicada a Charles De Gaulle.
Luego, el slogan "La Libertad Avanza o Argentina retrocede", otra forma con la que Javier Milei transmite el mismo mensaje: sólo yo tengo la razón y el resto es el mal.
Ahora esta campaña del miedo irá un paso más allá: si La Libertad Avanza no gana en octubre, Estados Unidos no enviará ayuda. Así queda claro, al menos, en las palabras del secretario del Tesoro de USA al anunciar que negocia un swap de US$ 20.000 millones con la Argentina que servirá para garantizar el pago de la deuda
En el tuit de este miércoles (24/09), Scott Bessent dejó en claro que cualquier ayuda será luego de las elecciones de octubre. Pero aún más: parece condicionarla a un "resultado electoral positivo".
"Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas", dice una de las frases.
Y otra: "También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo".
Así las cosas, tal como ya planteó Urgente24, sólo se habla de dinero a futuro, siempre y cuando Javier Milei / La Libertad Avanza ganen las elecciones del domingo 26/10.
Obvio: es una intervención de USA en la política doméstica argentina, solicitada por Milei, porque está perdiendo (contradictorio lo de Trump ayer, llamando "exitoso" a un Gobierno que corre a pedirle ayuda...) Pero el relato oficialista buscará la manera de responsabilizar a los electores -y generar temor- si la ayuda estadounidense no llega. La Libertad Avanza irá por "la campaña del miedo": todo lo malo que ocurrirá si pierden las elecciones, comenzando por la interrupción de la buena voluntad prometida por la Administración Trump.
La pregunta del millón es: ¿Cuánto llegará de esta ayuda de USA a la microeconomía? En el corto plazo, relativamente poco. Y eso, en definitiva, es lo que moverá el amperímetro del descontento (o no) popular.
