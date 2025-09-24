Con Bessent/Trump, Javier Milei profundiza la 'campaña del miedo'

En el tuit de este miércoles (24/09), Scott Bessent dejó en claro que cualquier ayuda será luego de las elecciones de octubre. Pero aún más: parece condicionarla a un "resultado electoral positivo".

"Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas", dice una de las frases.

Y otra: "También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LucaRomero/status/1970825128331370851&partner=&hide_thread=false Traducido lo que dice Bessent: si tenes votos, te apoyaremos. Antes de poner la plata, queremos ver las urnas. pic.twitter.com/2htiFNhpQO — Lucas Romero (@LucaRomero) September 24, 2025

Así las cosas, tal como ya planteó Urgente24, sólo se habla de dinero a futuro, siempre y cuando Javier Milei / La Libertad Avanza ganen las elecciones del domingo 26/10.

Obvio: es una intervención de USA en la política doméstica argentina, solicitada por Milei, porque está perdiendo (contradictorio lo de Trump ayer, llamando "exitoso" a un Gobierno que corre a pedirle ayuda...) Pero el relato oficialista buscará la manera de responsabilizar a los electores -y generar temor- si la ayuda estadounidense no llega. La Libertad Avanza irá por "la campaña del miedo": todo lo malo que ocurrirá si pierden las elecciones, comenzando por la interrupción de la buena voluntad prometida por la Administración Trump.

La pregunta del millón es: ¿Cuánto llegará de esta ayuda de USA a la microeconomía? En el corto plazo, relativamente poco. Y eso, en definitiva, es lo que moverá el amperímetro del descontento (o no) popular.

