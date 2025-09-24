Cómo descubrir (y apoyar) a un genio en plena era de inteligencia artificial

"Liberar este potencial aceleraría el descubrimiento de nuevos medicamentos, aceleraría la transición ecológica e impulsaría la IA . El resultado sería una vida más sana, limpia y próspera", enfatizan.

Entonces, cómo identificar a un genio

Puede que parezca complejo descubrir a un genio, pero hay algunas cosas que los gobiernos y la sociedad pueden hacer para ayudar a identificar el talento en bruto y hacer que florezca.

Ante la pregunta "¿Dónde deberían los gobiernos comenzar su búsqueda de genios?", The Economist ha dado algunas recomendaciones:

Aumentar el número de niños con oportunidades

Una de las primeras cosas que deberían hacer los gobiernos es aumentar la cantidad de niños que tienen la oportunidad de desarrollar sus capacidades. "Soluciones universales —mejor nutrición, mejores escuelas, barrios más seguros— podrían ayudar. Pero el problema es que, dado lo poco común que es el genio, incluso cuando está mejor identificado, estos programas, por naturaleza, están mal focalizados", indican.

Atención a la adolescencia, el momento crucial

La adolescencia es una etapa crucial. Según The Economist, "un enfoque más práctico es el momento en que el talento se hace visible por primera vez: la adolescencia. Para entonces, se pueden detectar las estrellas, incluso si muchas desaparecen".

Apoyar los deportes

"El deporte demuestra el potencial de la búsqueda sistemática de talentos", destaca el medio. "El año pasado, la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) presentó un récord de 125 jugadores internacionales de más de 40 países —casi una cuarta parte de la liga— gracias a las academias globales. El resultado ha sido un aumento tanto en la calidad como en la diversidad de los atletas".

Aprovechar competiciones como las Olimpiadas

Las Olimpiadas "son predictores notablemente buenos del éxito futuro". Por ejemplo, "Uno de cada 40 ganadores de una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas consigue un gran premio científico, 50 veces la tasa de los estudiantes universitarios del Instituto Tecnológico de Massachusetts".

Hasta la Inteligencia artificial puede ayudar

La IA es otra oportunidad de identificación de prodigios, comenzando porque, según estudios, la mayoría de los usuarios son jóvenes. "Un esfuerzo sistemático para integrar a los exploradores —en escuelas, competiciones e incluso en línea— podría ampliar la red, ayudando a detectar tempranamente a los verdaderamente talentosos".

No sólo es cuestión de detectar genios

No sólo importa encontrar genios, sino también su desarrollo. "Los prodigios necesitan mentores que puedan agudizar sus habilidades innatas y abrirles puertas", indican en The Economist.

Pero, contrario a lo que muchos pueden pesar, los mentores de los genios, no necesariamente deben también ser genios.

El medio cita un estudio de Ian Calaway, Universidad de Stanford, que halló que cuando profesores comunes organizan clubes y concursos, los estudiantes excepcionales tienen muchas más probabilidades de ser detectados, de asistir a universidades selectivas y de seguir carreras de investigación.

Las mentes brillantes también necesitan acceso a grupos de pares de alta capacidad, así como oportunidades en las universidades líderes, donde a menudo faltan incentivos, como más becas para estudiantes extranjeros excepcionales.

Según una estimación, apunta The Economist, facilitar la inmigración eliminando las barreras financieras para dichos estudiantes aumentaría la producción científica de futuras cohortes hasta en un 50%.

Por lo visto, hay mucho trabajo por hacer y muchos genios por descubrir.

