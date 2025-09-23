La afirmación de Donald Trump sobre el paracetamol y el autismo "desafía" el consejo de sus asesores

Al etiquetar el uso de Tylenol en mujeres embarazadas como una posible causa de autismo, Trump respaldó con todo el peso de su cargo una teoría que, según reconoció, aún no se ha demostrado. Desafió la cuidadosa orientación ofrecida por algunos de los asesores científicos que lo respaldaron durante el discurso en la Sala Roosevelt.

“Están esperando ciertos estudios”, dijo Trump. “Quiero decirlo sin rodeos: No tomen Tylenol. No lo tomen”.

El presidente señaló que se estaba distanciando de los líderes médicos que eligió para guiarlo, quienes ofrecieron una advertencia más calibrada sobre el uso de Tylenol. "Bobby quiere ser muy cuidadoso con lo que dice", dijo Trump, refiriéndose al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. "Pero yo no soy tan cuidadoso con lo que digo".

¿Qué dijo la FDA sobre el Tylenol y el autismo?

A diferencia de Trump, las directrices de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) sobre la posible relación entre el acetaminofén y el autismo fueron más "matizadas".

De hecho, la FDA reconoce que no se ha establecido una "relación causal" y que existen estudios que contradicen la afirmación de que el uso de acetaminofén durante el embarazo conlleva consecuencias adversas para el desarrollo neurológico.

"Es importante señalar que, si bien se ha descrito en numerosos estudios una asociación entre el acetaminofén y las afecciones neurológicas, no se ha establecido una relación causal y existen estudios que contradicen esta afirmación en la literatura científica", según el comunicado oficial publicado el lunes.

Asimismo, la FDA afirma que el acetaminofén es el único tratamiento para la fiebre y el dolor durante el embarazo, y que la fiebre no tratada en las embarazadas puede conllevar riesgos.

"También se observa que el acetaminofén es el único medicamento de venta libre aprobado para el tratamiento de la fiebre durante el embarazo, y la fiebre alta en mujeres embarazadas puede representar un riesgo para sus hijos. Además, la aspirina y el ibuprofeno tienen efectos adversos bien documentados en el feto", agregaron.

En general, los médicos y las sociedades médicas coinciden en que el paracetamol sigue siendo la mejor opción para tratar la fiebre y el dolor durante el embarazo.

Aún así, la FDA emitió una carta de alerta a los médicos del país e inició el proceso para modificar la etiqueta del acetaminofén (Tylenol).

