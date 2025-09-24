La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reaccionó al anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien confirmó un crédito por 20 mil millones de dólares para la Argentina luego del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York.
EN X
Cristina Kirchner cruzó a Milei tras el anuncio del préstamo de Trump: "Pan para hoy y hambre para mañana"
Cristina Kirchner usó su cuenta de X para disparar munición gruesa en contra de Milei, Toto Caputo y hasta el expresidente Mauricio Macri.
Desde sus redes sociales, la líder del PJ ironizó: “¿Viste que al final era el dólar?”.
En su publicación, la exmandataria advirtió que la asistencia financiera de Washington representa una solución pasajera: “La ‘ayuda’ de las fuerzas del norte es pan para hoy y hambre para mañana”. Y recordó antecedentes de la historia económica argentina: “Preguntale a Sturzenegger y a Bullrich cómo le fue a De la Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje”.
Cristina Kirchner y sus críticas al modelo económico
Cristina Kirchner cargó contra Milei con una mezcla de ironía y advertencias. Usando la consigna libertaria, lo cuestionó: “Economista experto en crecimiento con y sin dinero… pero el fracaso de la macro y el desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones de argentinos”.
La exvicepresidenta puso el foco en la crisis de endeudamiento familiar: “Nueve de cada diez hogares argentinos están endeudados, y no para cambiar el auto o ir a Disney, sino para comer, comprar remedios o pagar la luz, el gas y el alquiler”. Según agregó, más de la mitad de esas familias destinan entre un 40% y un 60% de sus ingresos al pago de deudas.
“Es la foto de un país que vive al revés: el pueblo se endeuda para sobrevivir mientras unos pocos se enriquecen fugando dólares al exterior”, lanzó.
Paralelismos Macri - Milei y advertencia electoral
La exjefa de Estado también trazó un paralelo con el gobierno de Mauricio Macri, que —recordó— “también auspiciado por Trump” recurrió a los mercados y al FMI: “Ese intento de reelección fracasado nos dejó 45 mil millones de dólares de deuda con el Fondo y un endeudamiento masivo con privados”.
Cristina cuestionó además el ritmo de utilización de divisas durante la actual gestión: “Nunca se han quemado tantos dólares en tan poco tiempo: 30 mil millones del blanqueo, más los préstamos del BID, el Banco Mundial, la CAF, el REPO y hasta el oro en Londres”.
Finalmente, acusó al Gobierno de hipotecar el futuro con fines electorales: “Che Milei, como vos y el Toto Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles, ahora nos anuncian por Twitter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los Estados Unidos por 20 mil millones de dólares más para tu reelección (Trump dixit)”.
______________________________
Más noticias en Urgente24:
Milei ajusta la campaña: Menos fotos con dirigentes y más protagonismo en provincias clave
Menem acusó a la oposición de "repartirse cargos" tras la designación de la candidata a Defensora de la Niñez
La causa $Libra cambia de juez: Quién asumirá la investigación que involucra a Milei