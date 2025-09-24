Cristina Kirchner cruzó a Milei tras el anuncio del préstamo de Trump: "Pan para hoy y hambre para mañana"

“Es la foto de un país que vive al revés: el pueblo se endeuda para sobrevivir mientras unos pocos se enriquecen fugando dólares al exterior”, lanzó.

Paralelismos Macri - Milei y advertencia electoral

La exjefa de Estado también trazó un paralelo con el gobierno de Mauricio Macri, que —recordó— “también auspiciado por Trump” recurrió a los mercados y al FMI: “Ese intento de reelección fracasado nos dejó 45 mil millones de dólares de deuda con el Fondo y un endeudamiento masivo con privados”.

Cristina cuestionó además el ritmo de utilización de divisas durante la actual gestión: “Nunca se han quemado tantos dólares en tan poco tiempo: 30 mil millones del blanqueo, más los préstamos del BID, el Banco Mundial, la CAF, el REPO y hasta el oro en Londres”.

Finalmente, acusó al Gobierno de hipotecar el futuro con fines electorales: “Che Milei, como vos y el Toto Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles, ahora nos anuncian por Twitter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los Estados Unidos por 20 mil millones de dólares más para tu reelección (Trump dixit)”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1970912135686258833&partner=&hide_thread=false ¡Che Milei! ¿VISTE QUE AL FINAL ERA EL DÓLAR?...



Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos…



Que el precio más importante y EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA SON LOS DÓLARES…



Y que, además, con el endeudamiento criminal que… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 24, 2025

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Milei ajusta la campaña: Menos fotos con dirigentes y más protagonismo en provincias clave

Menem acusó a la oposición de "repartirse cargos" tras la designación de la candidata a Defensora de la Niñez

La causa $Libra cambia de juez: Quién asumirá la investigación que involucra a Milei