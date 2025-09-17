La expresidenta Cr istina Kirchner (CFK) celebró en la noche del miércoles (17/09) la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar los vetos de Javier Milei a las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento universitario.
VETOS
CFK celebró el revés en Diputados que sacudió las filas oficialistas
Cristina Kirchner celebró los resultados en diputados, con un remanido cantito del peronismo de base “El pueblo sigue las banderas de Evita y Perón”.
CFK posteó por X
La publicación ocurre tras el rechazó de los vetos presidenciales en materia de salud y educación universitaria, en lo que fue un nuevo revés político para el gobierno de Milei.
Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales, además de jubilados, confluyeron en las inmediaciones del Congreso en la Marcha Federal, que había sido convocada para acompañar el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del Presidente.
Sin incidentes, los manifestantes abandonaron las inmediaciones del Congreso, no hubo operativo antipiquetes por decisión oficial. La discusión pasa al Senado.
Más noticias en Urgente24
La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento
La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar
Vélez 0 - Racing 1: la Academia superó al Fortín en un duelo de alto voltaje
Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo
Fintech sacude el mercado: La billetera virtual que promete revolucionar los pagos en Argentina