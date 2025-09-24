Tato Bores y las retenciones; Trump dilapidador; Bullrich en campaña; los bots de Tinelli

1-Tato Bores nos cuenta qué pasa tras el fin de retenciones
En los años 90 se quitaron los derechos de exportación al campo con la promesa de una “revolución productiva”.
Tato Bores y el fin de las retenciones; Trump y su raro "Amèrica First"; Bullrich critica periodistas; ¿Tinelli tiene bots para subir su marca de streaming?
Sin embargo, con la política aperturista la desocupación superó los dos dígitos durante varios años.
Era “una de cal y una de arena”: el campo festejaba, mientras jubilados y desocupados quedaban afuera del derrame.
El presidente de USA basó su campaña contra los demócratas en la consigna de privilegiar a Estados Unidos.
Acusó a su predecesor Joe Biden de haber despilfarrado dinero apoyando a países como Ucrania.
Los Simpsons, que predijeron su llegada a la presidencia 16 años antes, también vaticinaron que dejaría a la administración en bancarrota.
La ministra de Seguridad no frenó su campaña mediática pese a la triple ausencia de jóvenes en Ciudad Evita.
En A24 aprovechó para culpar al periodismo por la información que se difundía sobre el caso.
Mientras el país seguía con atención lo que pasaba con las desaparecidas, la actividad proselitista no se detuvo ni siquiera por algunas horas.
A pesar de convivir ahora los dos en el mundo del streaming, el periodista deportivo castigó al ex conductor de Showmatch.
El “Cabezón” de Bolívar debutó en Carnaval y reunió a unos 80.000 seguidores.
Marcelo tiene oficio y seguramente podrá encontrarle el tono a este nuevo intento fuera de los medios convencionales.