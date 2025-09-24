Tato Bores y las retenciones; Trump dilapidador; Bullrich en campaña; los bots de Tinelli

Acusó a su predecesor Joe Biden de haber despilfarrado dinero apoyando a países como Ucrania.

Tras el anuncio de una ayuda de 20.000 millones de dólares de la Casa Blanca a Argentina, la senadora opositora Elizabeth Warren criticó duramente y dijo que Trump comprometía las finanzas de EE.UU. para beneficiar a “amigos” y perjudicar a “enemigos” como Brasil. Tras el anuncio de una ayuda de 20.000 millones de dólares de la Casa Blanca a Argentina, la senadora opositora Elizabeth Warren criticó duramente y dijo que Trump comprometía las finanzas de EE.UU. para beneficiar a “amigos” y perjudicar a “enemigos” como Brasil. ras el anuncio de una ayuda de 20.000 millones de dólares de la Casa Blanca a Argentina, la senadora opositora Elizabeth Warren criticó duramente y dijo que Trump comprometía las finanzas de EE.UU. para beneficiar a “amigos” y perjudicar a “enemigos” como Brasil.

Los Simpsons, que predijeron su llegada a la presidencia 16 años antes, también vaticinaron que dejaría a la administración en bancarrota.

Embed - America y Argentina first

3-Bullrich no frenó su campaña a pesar de la desaparición de las jóvenes

‍ La ministra de Seguridad no frenó su campaña mediática pese a la triple ausencia de jóvenes en Ciudad Evita.

En A24 aprovechó para culpar al periodismo por la información que se difundía sobre el caso.

Mientras el país seguía con atención lo que pasaba con las desaparecidas, la actividad proselitista no se detuvo ni siquiera por algunas horas.

Embed - La campaña no se mancha

4-Flavio Azzaro no le dio la bienvenida a Marcelo Tinelli

A pesar de convivir ahora los dos en el mundo del streaming, el periodista deportivo castigó al ex conductor de Showmatch.

El “Cabezón” de Bolívar debutó en Carnaval y reunió a unos 80.000 seguidores.

Marcelo tiene oficio y seguramente podrá encontrarle el tono a este nuevo intento fuera de los medios convencionales.