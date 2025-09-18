El llamativo elogio de CFK a Nicolás Massot

"El Presidente Javier Milei y su canciller Werthein confunden su propia agenda personal de afinidades con la agenda del Estado argentino", dijo Massot.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1968706266630361337&partner=&hide_thread=false Ayer, en la Cámara de Diputados... Extraordinario discurso del Diputado Nicolás Massot sobre la postura del Gobierno de Javier Milei en Naciones Unidas acerca de la existencia de los dos Estados; Israel y Palestina… y la responsabilidad del Gobierno de Benjamín Netanyahu en el… pic.twitter.com/C2Q3NX4HWu — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 18, 2025

Cabe destacar que el discurso de Nicolás Massot fue muy comentado en las últimas horas:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DanteForesi/status/1968449496292995289&partner=&hide_thread=false Me hubiera gustado escuchar este discurso en la voz de diputados de Fuerza Patria. Pero celebro que @Nicolas_Massot haya denunciando en el Congreso argentino el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. El mundo no puede seguir fingiendo demencia. pic.twitter.com/dXqjptRfhs — Dante López Foresi (@DanteForesi) September 17, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/vaninabiasi/status/1968646598084223270&partner=&hide_thread=false Nicolás Massot, ex macrista hoy en EF, católico militante, es la primera persona del establishment político y económico que habla de la criminalidad del gobierno de Israel en el Congreso, en estos dos años de genocidi0 declarado y ejecutado. Antes había hecho algún posteo. Quien… pic.twitter.com/b4yEJF0scH — Vanina Biasi (@vaninabiasi) September 18, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/inspector_de_b/status/1968706711390228924&partner=&hide_thread=false Increible que ninguno en Fuerza Patria tenga mas huevos que Massot. Increíble https://t.co/xeLzrMqU0H — Marcos Espectro (@inspector_de_b) September 18, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DarioEpstein/status/1968680236020580588&partner=&hide_thread=false Distintos Tipos de antisemitas:

La izquierda

Los nazis

El islam

Massot https://t.co/UDRt4smk6i — Dario Epstein (@DarioEpstein) September 18, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ernestorr/status/1968491535206322555&partner=&hide_thread=false ¿Massot hablando de genocidio? ¿Pero qué carajos está sucediendo en el congreso? https://t.co/McYgKk6nVs — Ernesto Resnik (@ernestorr) September 18, 2025

-----------

Otras noticias en Urgente24:

Increíble y real: El río repleto de oro por el que se habla del "descubrimiento del siglo"

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento

Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Fintech sacude el mercado: La billetera virtual que promete revolucionar los pagos en Argentina