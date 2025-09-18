urgente24
El llamativo elogio de CFK a Nicolás Massot

Cristina Kirchner (CFK) compartió en su cuenta de X un fragmento del discurso del diputado Nicolás Massot, a quien elogió.

18 de septiembre de 2025 - 13:05
Cristina Kirchner en el balcón de su departamento en el barrio de Constitución donde permanece en detención domiciliaria.&nbsp; &nbsp;

Cristina Kirchner (CFK) compartió este jueves (18/09) en su cuenta de X un fragmento del "extraordinario" discurso que dio el diputado Nicolás Massot ayer en el recinto, cuando se refirió a la posición del gobierno de Javier Milei en la asamblea de la ONU por el conflicto entre Israel y Palestina.

"Extraordinario discurso del Diputado Nicolás Massot sobre la postura del Gobierno de Javier Milei en Naciones Unidas acerca de la existencia de los dos Estados; Israel y Palestina… y la responsabilidad del Gobierno de Benjamín Netanyahu en el genocidio en Gaza… Honra la tradición diplomática de la Argentina", escribió la ex presidenta, junto al video de la exposición de Massot.

En su discurso, el diputado de Encuentro Republicano Federal pidió una cuestión de privilegio contra el canciller Gerardo Werthein por "haber llevado a la Argentina a votar en contra en Naciones Unidas en la declaración de NY que busca muchas cosas, pero, en gran medida, revitalizar la solución de los dos Estados como una aproximación para la paz en Medio Oriente. Es una declaración que hubiera honrado la historia de nuestro país".

Votaron a favor 142 estados, mientras que 10 se opusieron y 12 se abstuvieron. Entre los que votaron en contra, además de Argentina, estuvieron USA, Israel, Hungría, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea, Paraguay y Tonga.

"El Presidente Javier Milei y su canciller Werthein confunden su propia agenda personal de afinidades con la agenda del Estado argentino", dijo Massot.

Cabe destacar que el discurso de Nicolás Massot fue muy comentado en las últimas horas:

