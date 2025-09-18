Todo indica que Eva De Dominici se sumaría al DCU y acá te contamos los detalles

image James Gunn, y ahora el actor Edi Gathegi, empezaron a seguir a Eva De Dominici, lo cual alimenta rumores sobre su posible ingreso al DCU. Por su estilo y presencia, sería una candidata ideal para la Mujer Maravilla o Zatanna.

Además, la actriz tiene atributos que calzan perfecto con personajes del DCU: estilo clásico, presencia fuerte y miradas que siempre impactan en cámara. Todo eso alimenta la especulación sobre si podría interpretar a la Mujer Maravilla, a la hechicera Zatanna o incluso reemplazar a Cara Delevingne como la villana Enchantress, de quien fue confirmado recientemente su estado canónico en la segunda temporada de "Peacemaker".

Argentina conquista el DCU y Eva podría ser la próxima

Si Eva De Dominici llega a sumarse, sería la segunda argentina en formar parte del DCU, después de Sol Rodríguez, que interpreta a Sasha Bordeaux en "Peacemaker", segunda al mando en la agencia de inteligencia A.R.G.U.S. y un personaje con fuertes vínculos a Batman en los cómics.

Y no es casualidad que el DCU mire a talentos argentinos: la ex Chiquititas ya demostró fuerza y versatilidad en el cine nacional e internacional. En Hollywood, protagonizó la versión angloparlante de la serie "La chica que limpia" y arrasó recientemente con "Sin previo aviso", junto a Pedro Pascal, Walton Goggins y Rufus Sewell. A nivel nacional, brilló este año en "Homo Argentum", la película éxito en Argentina, donde su personaje extorsiona a Guillermo Francella a cambio de dinero (aunque después se revela que era un truco de su mente).

image La trayectoria de Eva a nivel nacional e internacional demuestra que tiene el carisma y la fuerza que busca James Gunn.

Pero lo que más entusiasma de la actriz ganadora del Martín Fierro es su camino profesional: con la segunda temporada de "Peacemaker" en marcha, y los próximos estrenos de la serie "Lanterns" a comienzos de 2026, y los esperados filmes "Supergirl" y "Clayface", tiene miles de pasos que podrían establecerla como un talento argentino dentro del DCU.

James Gunn ya demostró en el pasado que busca actrices con carisma, fuerza y presencia. Y Eva De Dominici reúne todo eso, y si termina encarnando a un personaje como la Mujer Maravilla o Zatanna, no solo será un guiño a su carrera, sino también un motivo de orgullo para la Argentina en Hollywood.

