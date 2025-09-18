urgente24
OCIO Eva De Dominici > DCU > James Gunn

¿SE VIENE UN "MI PAÍS, MI PAÍS"?

Todo indica que Eva De Dominici se sumaría al DCU y acá te contamos los detalles

Eva De Dominici está en la mira del DCU y los rumores sobre cuál será su papel no paran de crecer. ¿Será una heroína, una villana o algo más inesperado?

18 de septiembre de 2025 - 12:30
Eva De Dominici está en la mira del DCU y los rumores sobre cuál será su papel no paran de crecer. ¿Será una heroína, una villana o algo más inesperado?

Eva De Dominici está en la mira del DCU y los rumores sobre cuál será su papel no paran de crecer. ¿Será una heroína, una villana o algo más inesperado?

Por GERMÁN MOLKUC

Eva De Dominici volvió a aparecer recientemente en el radar de James Gunn, y cada movimiento suyo en redes genera especulaciones sobre un posible ingreso al DCU. Nadie sabe todavía qué papel podría tener, pero los seguidores de la actriz y los fanáticos del universo de superhéroes están empezando a sugerir personajes que podrían calzarle perfecto.

Señales claras de que Eva De Dominici está en la mira de DC

Todo empezó hace dos años, en 2023, cuando James Gunn, el co-CEO de DC Studios, comenzó a seguir a Eva De Dominici en Instagram. Desde ese momento empezaron los rumores sobre su posible entrada al DCU. Pero hoy la cosa tomó otra dimensión cuando Edi Gathegi, quien interpretó a Mr. Terrific en "Superman", también empezó a seguirla.

Seguir leyendo

Vale recordar que tanto Gunn como Gathegi hicieron lo mismo con la venezolana María Gabriela de Faría antes de que se anunciara que sería Angela Spica/La Ingeniera (un personaje clave en el universo) en dicha película.

Una posibilidad es que, dados los vínculos de Gunn y Gathegi a la película "Superman", el estudio esté considerando a Eva para formar parte de la secuela, "Man of Tomorrow", también escrita y dirigida por Gunn con fecha de estreno en 2027, donde el héroe y Lex Luthor deben unir fuerzas contra un enemigo común.

image
James Gunn, y ahora el actor Edi Gathegi, empezaron a seguir a Eva De Dominici, lo cual alimenta rumores sobre su posible ingreso al DCU. Por su estilo y presencia, sería una candidata ideal para la Mujer Maravilla o Zatanna.

James Gunn, y ahora el actor Edi Gathegi, empezaron a seguir a Eva De Dominici, lo cual alimenta rumores sobre su posible ingreso al DCU. Por su estilo y presencia, sería una candidata ideal para la Mujer Maravilla o Zatanna.

Además, la actriz tiene atributos que calzan perfecto con personajes del DCU: estilo clásico, presencia fuerte y miradas que siempre impactan en cámara. Todo eso alimenta la especulación sobre si podría interpretar a la Mujer Maravilla, a la hechicera Zatanna o incluso reemplazar a Cara Delevingne como la villana Enchantress, de quien fue confirmado recientemente su estado canónico en la segunda temporada de "Peacemaker".

Argentina conquista el DCU y Eva podría ser la próxima

Si Eva De Dominici llega a sumarse, sería la segunda argentina en formar parte del DCU, después de Sol Rodríguez, que interpreta a Sasha Bordeaux en "Peacemaker", segunda al mando en la agencia de inteligencia A.R.G.U.S. y un personaje con fuertes vínculos a Batman en los cómics.

Y no es casualidad que el DCU mire a talentos argentinos: la ex Chiquititas ya demostró fuerza y versatilidad en el cine nacional e internacional. En Hollywood, protagonizó la versión angloparlante de la serie "La chica que limpia" y arrasó recientemente con "Sin previo aviso", junto a Pedro Pascal, Walton Goggins y Rufus Sewell. A nivel nacional, brilló este año en "Homo Argentum", la película éxito en Argentina, donde su personaje extorsiona a Guillermo Francella a cambio de dinero (aunque después se revela que era un truco de su mente).

image
La trayectoria de Eva a nivel nacional e internacional demuestra que tiene el carisma y la fuerza que busca James Gunn.

La trayectoria de Eva a nivel nacional e internacional demuestra que tiene el carisma y la fuerza que busca James Gunn.

Pero lo que más entusiasma de la actriz ganadora del Martín Fierro es su camino profesional: con la segunda temporada de "Peacemaker" en marcha, y los próximos estrenos de la serie "Lanterns" a comienzos de 2026, y los esperados filmes "Supergirl" y "Clayface", tiene miles de pasos que podrían establecerla como un talento argentino dentro del DCU.

James Gunn ya demostró en el pasado que busca actrices con carisma, fuerza y presencia. Y Eva De Dominici reúne todo eso, y si termina encarnando a un personaje como la Mujer Maravilla o Zatanna, no solo será un guiño a su carrera, sino también un motivo de orgullo para la Argentina en Hollywood.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento

Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Fintech sacude el mercado: La billetera virtual que promete revolucionar los pagos en Argentina

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES