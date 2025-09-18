Eva De Dominici volvió a aparecer recientemente en el radar de James Gunn, y cada movimiento suyo en redes genera especulaciones sobre un posible ingreso al DCU. Nadie sabe todavía qué papel podría tener, pero los seguidores de la actriz y los fanáticos del universo de superhéroes están empezando a sugerir personajes que podrían calzarle perfecto.
¿SE VIENE UN "MI PAÍS, MI PAÍS"?
Todo indica que Eva De Dominici se sumaría al DCU y acá te contamos los detalles
Eva De Dominici está en la mira del DCU y los rumores sobre cuál será su papel no paran de crecer. ¿Será una heroína, una villana o algo más inesperado?
Señales claras de que Eva De Dominici está en la mira de DC
Todo empezó hace dos años, en 2023, cuando James Gunn, el co-CEO de DC Studios, comenzó a seguir a Eva De Dominici en Instagram. Desde ese momento empezaron los rumores sobre su posible entrada al DCU. Pero hoy la cosa tomó otra dimensión cuando Edi Gathegi, quien interpretó a Mr. Terrific en "Superman", también empezó a seguirla.
Vale recordar que tanto Gunn como Gathegi hicieron lo mismo con la venezolana María Gabriela de Faría antes de que se anunciara que sería Angela Spica/La Ingeniera (un personaje clave en el universo) en dicha película.
Una posibilidad es que, dados los vínculos de Gunn y Gathegi a la película "Superman", el estudio esté considerando a Eva para formar parte de la secuela, "Man of Tomorrow", también escrita y dirigida por Gunn con fecha de estreno en 2027, donde el héroe y Lex Luthor deben unir fuerzas contra un enemigo común.
Además, la actriz tiene atributos que calzan perfecto con personajes del DCU: estilo clásico, presencia fuerte y miradas que siempre impactan en cámara. Todo eso alimenta la especulación sobre si podría interpretar a la Mujer Maravilla, a la hechicera Zatanna o incluso reemplazar a Cara Delevingne como la villana Enchantress, de quien fue confirmado recientemente su estado canónico en la segunda temporada de "Peacemaker".
Argentina conquista el DCU y Eva podría ser la próxima
Si Eva De Dominici llega a sumarse, sería la segunda argentina en formar parte del DCU, después de Sol Rodríguez, que interpreta a Sasha Bordeaux en "Peacemaker", segunda al mando en la agencia de inteligencia A.R.G.U.S. y un personaje con fuertes vínculos a Batman en los cómics.
Y no es casualidad que el DCU mire a talentos argentinos: la ex Chiquititas ya demostró fuerza y versatilidad en el cine nacional e internacional. En Hollywood, protagonizó la versión angloparlante de la serie "La chica que limpia" y arrasó recientemente con "Sin previo aviso", junto a Pedro Pascal, Walton Goggins y Rufus Sewell. A nivel nacional, brilló este año en "Homo Argentum", la película éxito en Argentina, donde su personaje extorsiona a Guillermo Francella a cambio de dinero (aunque después se revela que era un truco de su mente).
Pero lo que más entusiasma de la actriz ganadora del Martín Fierro es su camino profesional: con la segunda temporada de "Peacemaker" en marcha, y los próximos estrenos de la serie "Lanterns" a comienzos de 2026, y los esperados filmes "Supergirl" y "Clayface", tiene miles de pasos que podrían establecerla como un talento argentino dentro del DCU.
James Gunn ya demostró en el pasado que busca actrices con carisma, fuerza y presencia. Y Eva De Dominici reúne todo eso, y si termina encarnando a un personaje como la Mujer Maravilla o Zatanna, no solo será un guiño a su carrera, sino también un motivo de orgullo para la Argentina en Hollywood.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento
Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina
La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar
Fintech sacude el mercado: La billetera virtual que promete revolucionar los pagos en Argentina
Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo