El Guasón ya aparece en 'Clayface', la nueva película del DCU, y casi nadie lo vio

James Gunn, co-CEO de DC Studios, contó que "estamos intentando encontrar una nueva manera de presentar a Batman" y explicó cómo surgió la película Clayface: "Siendo honesto, no pensé que eso iba a pasar, pero él vino con la idea y yo dije, '¡Oh, genial! Es una película de horror corporal".

Con Tom Rhys Harries como protagonista (famoso por la miniserie White Lines), acompañado por Eddie Marsan y Max Minghella, Clayface va ser un laboratorio para mostrar la estética y el tono de Gótica dentro del DCU, además de dar pistas de cómo se va a desarrollar la conexión con los futuros films, como The Brave and the Bold.

El Guasón acecha mientra el DCU arma su universo

Pero volviendo a la mención de "The Jokers", aunque el Guasón no aparezca directamente, sí demuestra la existencia de sus seguidores y de redes de criminales en Ciudad Gótica, algo que se alinea con la futura Bati-Familia. El DCU está empezando a mostrar cómo se relacionan los villanos entre sí y con los héroes, y esto prepara al público para una historia mucho más conectada.

image El guiño al Guasón indica que el villano debe tener sus seguidores. 'Clayface' permitiría explorar historias más oscuras y establece un entorno consistente para las futuras películas del DCU.

El film, calificado como apto solo para adultos, también permite que se incluyan historias de horror y violencia más explícita, algo que James Gunn definió claramente: "Es una película de horror que, como cualquier buen horror corporal, simplemente sucede que está dentro del DCU".

Embed The map of the DCU’s Gotham City!



Did you spot something



(@JackkDoylee) pic.twitter.com/zINl7Vh6AO — DC Film News (@DCFilmNews) September 2, 2025

Además, Liverpool fue transformada en un mapa completo de Gótica, lo que nos permite imaginar cómo será la ciudad en este universo y cómo se vincularán las futuras tramas. En este sentido, Clayface no solo presentará a un nuevo villano, sino que también preparará el terreno para que el Guasón y otros personajes icónicos tengan presencia y continuidad en el DCU.

