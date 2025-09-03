Ciudad Gótica vuelve a moverse bajo sombras inquietantes con El Guasón dejando su primera señal en pantalla. El DCU empieza a mostrar conexiones que antes solo se intuían, mientras DC Studios y James Gunn preparan el terreno para un universo más oscuro y coherente, y dan detalles de cómo se desplegarán los villanos y la Bati-Familia.
¡TELÉFONO PARA BATMAN!
El Guasón ya aparece en 'Clayface', la nueva película del DCU, y casi nadie lo vio
Aunque recién se arrancó a filmar y que pocos lo vieron, 'Clayface' dejó claro que el Guasón existe en el DCU. Un detallito que promete sacudir Ciudad Gótica.
Así se reinventa Ciudad Gótica para el DCU
La filmación de Clayface en Liverpool está transformando la ciudad inglesa en una Gótica más tétrica y detallada, incluyendo algunas calles emblemáticas de los cómics como Narrows, Cherry Hill y el Callejón del Crimen (donde fueron asesinados los padres de Bruce Wayne). Esta recreación no busca imitar a otras películas de Batman, sino más bien, mostrar un ecosistema propio, donde los villanos pueden moverse libremente y la atmósfera de terror (propia del film) tenga sentido dentro de este universo compartido.
Las fotos del set que circulan, publicadas por un usuario en redes sociales, muestran algunas paredes con graffitis y carteles, y uno en particular menciona a "The Jokers" (o "los Guasones"), un guiño directo al enemigo más emblemático de Batman (¿o a la banda de rock platense?). Ya esto señala que el villano tiene presencia e incluso influencia, anticipando cómo DCU irá conectando sus historias.
James Gunn, co-CEO de DC Studios, contó que "estamos intentando encontrar una nueva manera de presentar a Batman" y explicó cómo surgió la película Clayface: "Siendo honesto, no pensé que eso iba a pasar, pero él vino con la idea y yo dije, '¡Oh, genial! Es una película de horror corporal".
Con Tom Rhys Harries como protagonista (famoso por la miniserie White Lines), acompañado por Eddie Marsan y Max Minghella, Clayface va ser un laboratorio para mostrar la estética y el tono de Gótica dentro del DCU, además de dar pistas de cómo se va a desarrollar la conexión con los futuros films, como The Brave and the Bold.
El Guasón acecha mientra el DCU arma su universo
Pero volviendo a la mención de "The Jokers", aunque el Guasón no aparezca directamente, sí demuestra la existencia de sus seguidores y de redes de criminales en Ciudad Gótica, algo que se alinea con la futura Bati-Familia. El DCU está empezando a mostrar cómo se relacionan los villanos entre sí y con los héroes, y esto prepara al público para una historia mucho más conectada.
El film, calificado como apto solo para adultos, también permite que se incluyan historias de horror y violencia más explícita, algo que James Gunn definió claramente: "Es una película de horror que, como cualquier buen horror corporal, simplemente sucede que está dentro del DCU".
Además, Liverpool fue transformada en un mapa completo de Gótica, lo que nos permite imaginar cómo será la ciudad en este universo y cómo se vincularán las futuras tramas. En este sentido, Clayface no solo presentará a un nuevo villano, sino que también preparará el terreno para que el Guasón y otros personajes icónicos tengan presencia y continuidad en el DCU.
