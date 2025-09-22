Boca Juniors igualó 2 a 2 con Central Córdoba de Santiago del Estero y no pudo escalar a la cima del Torneo Clausura de la Liga Profesional ni de la tabla anual. Pollo Vignolo relató el partido y generó polémica en el primer gol del Ferrioviario.
REVUELO TUITERO
Gustavo Yarroch lo expuso: ¿Pollo Vignolo y Federico Bulos son hinchas del mismo equipo?
Gustavo Yarroch expuso a Federico Bulos en ESPN. Pollo Vignolo en el centro de la polémica por el relato en el partido de Boca...
Días antes en ESPN F90, el periodista partidario de River Plate, Gustavo Yarroch expuso a Federico Bulos y abre una incógnita: ¿Vignolo y el "Negro" son hinchas del mismo equipo?
Boca vs Central Córdoba y Pollo Vignolo
Ya sea porque relata a Boca o River, Pollo Vignolo suele generar polémica en redes por sus relatos.
El encuentro de ayer 21 de septiembre entre el Xeneize y Central Córdoba de Santiago del Estero no fue la excepción.
El equipo de Miguel Ángel Russo iba ganando merecidamente 2 a 0 y Diego Latorre llegó a interpretar de manera correcta, que esa diferencia era la que había en el juego entre los dos equipos.
Al minutos 62 del partido, se produjo una sorpresa en el área del club de la Ribera. Luego de que el Xeneize no pudiera despejar la pelota desde un corner, José Florentín convirtió luego de un centro de Jonathan Galván.
En redes, diferentes cuentas subieron el recorte con el relato del gol de Vignolo y algunos le cuestionaron al conductor de ESPN que no gritó el gol con énfasis.
"Ni Mollo relata con tan pocas ganas los goles que le hacen a Boca como Vignolo. Y hay gente que todavía piensa que es hincha de All Boys...", fue uno de los comentarios de un usuario que resumió a la perfección el sentir de muchos otros que vieron el relato.
Gustavo Yarroch y Federico Bulos
Días antes en ESPN, se dio una situación que llamó la atención en algunos hinchas de River Plate.
Gustavo Yarroch, periodista que cubre al Millonario, expuso a Federico Bulos de una manera bastante particular.
“Desde River le piden a Fede Bulos la receta para ganarle a los brasileños y a cambio le dan la fórmula para ganarle a Pipo Gorosito”, dijo el periodista en ESPN F90 y fue viralizado por la cuena SpiderCarp23.
Algunos, entendieron con esto, que Yarroch dio a entender que el "Negro" es simpatizante del Xeneize, sobre todo por lo de Gorosito. Cabe recordar, que Boca quedó eliminado en fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima y el equipo peruano es dirigido por el ex DT de River.
Es decir, en un mismo fin de semana, tanto Vignolo como Bulos, fueron de alguna manera expuestos y muchos consideran que son simpatizantes del Xeneize.
Por último, Flavio Azzaro, que suele dar la pelea para que los periodistas digan de qué equipo son, hizo un video en 2021 donde filtró esa información.
En el video "¿DE QUÉ CUADRO SON LOS PERIODISTAS?", el de AZZ aseguró que ambos son hinchas de Boca Juniors.
