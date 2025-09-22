Gustavo Yarroch lo expuso: ¿Pollo Vignolo y Federico Bulos son hinchas del mismo equipo?

El equipo de Miguel Ángel Russo iba ganando merecidamente 2 a 0 y Diego Latorre llegó a interpretar de manera correcta, que esa diferencia era la que había en el juego entre los dos equipos.

Al minutos 62 del partido, se produjo una sorpresa en el área del club de la Ribera. Luego de que el Xeneize no pudiera despejar la pelota desde un corner, José Florentín convirtió luego de un centro de Jonathan Galván.

En redes, diferentes cuentas subieron el recorte con el relato del gol de Vignolo y algunos le cuestionaron al conductor de ESPN que no gritó el gol con énfasis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/sudanalytics_/status/1969943006686888123&partner=&hide_thread=false JOSÉ FLORENTÍN Y EL DESCUENTO.pic.twitter.com/O4xRx4L30y — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 22, 2025

"Ni Mollo relata con tan pocas ganas los goles que le hacen a Boca como Vignolo. Y hay gente que todavía piensa que es hincha de All Boys...", fue uno de los comentarios de un usuario que resumió a la perfección el sentir de muchos otros que vieron el relato.

Días antes en ESPN, se dio una situación que llamó la atención en algunos hinchas de River Plate.

Gustavo Yarroch, periodista que cubre al Millonario, expuso a Federico Bulos de una manera bastante particular.

“Desde River le piden a Fede Bulos la receta para ganarle a los brasileños y a cambio le dan la fórmula para ganarle a Pipo Gorosito”, dijo el periodista en ESPN F90 y fue viralizado por la cuena SpiderCarp23.

Algunos, entendieron con esto, que Yarroch dio a entender que el "Negro" es simpatizante del Xeneize, sobre todo por lo de Gorosito. Cabe recordar, que Boca quedó eliminado en fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima y el equipo peruano es dirigido por el ex DT de River.

Es decir, en un mismo fin de semana, tanto Vignolo como Bulos, fueron de alguna manera expuestos y muchos consideran que son simpatizantes del Xeneize.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SpiderCarp23/status/1969439759010349178&partner=&hide_thread=false JADJAJAJJSJAJCJAJSJSJAS LA DOMADA QUE LE DIO YARROCH A BULOS, BASADÍSIMO



“Desde River le piden a Fede Bulos la receta para ganarle a los brasileños y a cambio le dan la fórmula para ganarle a Pipo Gorosito” pic.twitter.com/XH0gJV2deW — SpiderCARP (@SpiderCarp23) September 20, 2025

Por último, Flavio Azzaro, que suele dar la pelea para que los periodistas digan de qué equipo son, hizo un video en 2021 donde filtró esa información.

En el video "¿DE QUÉ CUADRO SON LOS PERIODISTAS?", el de AZZ aseguró que ambos son hinchas de Boca Juniors.

