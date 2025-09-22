Julián Álvarez y Franco Mastantuono, como nenes chiquitos contra Simeone y Alonso

En conferencia de prensa, Diego Pablo Simeone explicó: "Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a (Alexander) Sørloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área".

"¿Me cambiás a mí?", tiró Mastantuono, que debería agradecer que es titular en el Real Madrid...

Franco Mastantuono no es una promesa sino una realidad, sin embargo, debería ser consciente de que es titular en el Real Madrid y tener más humildad a la hora de jugar. Se nota en ciertos gestos hacia Kylian Mbappé cuando el francés no entrega correctamente la pelota o en situaciones de rebeldía como la del pasado sábado (20/9) ante su entrenador, Xabi Alonso.

Este último fin de semana, Mastantuono volvió a ser titular en el Merengue y tuvo una actuación que despertó elogios y aplausos entre los hinchas. El nacido en Azul, Provincia de Buenos Aires, estuvo desde el inicio en lo que terminó siendo triunfo 2-0 sobre el Espanyol.

No obstante, fue reemplazado a los 77 minutos de partido y demostró su descontento con su salida y el ingreso de Brahim Díaz.

“Franco también quería seguir jugando, me decía: '¿me cambias a mí?', Le digo 'sí, Franco, te cambio a ti'’”, contó en conferencia el técnico del Madrid, Xabi Alonso, tras ser consultado sobre el enojo de Vinícius Júnior, que también le hizo caritas al ex volante central español.

Y agregó: "Franco también se ha marchado un poco enfadado. Me ha preguntado y cuando le he dicho que sí, pues he visto que no se ha puesto muy contento. Bueno, al final a todos les sucede, pero estoy contento con el partido que ha hecho Vini, con el partido que ha hecho Franco... Necesitas también en momentos puntuales gente de refresco y el calendario es muy exigente. Seguimos".

image La soberbia es una mala compañía, Mastan...

