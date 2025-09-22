"Si no preguntás por qué jugás, no preguntes por qué no jugás", me enseñó una vez un entrenador de fútbol que tuve en un intercountry. Algo que con el tiempo entendí. Este último fin de semana, tanto Julián Álvarez como Franco Mastantuno le hicieron berrinche a Diego Simeone y a Xabi Alonso tras ser modificados.
BERRINCHEROS
Julián Álvarez y Franco Mastantuono, como nenes chiquitos contra Simeone y Alonso
Julián Álvarez y Franco Mastantuono fueron titulares en Atlético de Madrid y en el Real Madrid pero se enojaron al ser modificados por sus entrenadores
Durante el empate 1-1 entre el Colchonero y el Mallorca por la quinta fecha de La Liga este domingo 21 de septiembre, el Cholo tomó la decisión de sacar a Julián Álvarez a los 62 minutos del complemento, algo que provocó una mala reacción del delantero. La Araña explotó al exclamar: "Siempre a mí", sin taparse la boca al sentarse en el banco de suplentes.
Enojado por ser el primer cambio del equipo junto a Giuliano Simeone y Gianluca Raspadori, Álvarez no disimuló su bronca después de un partido en el que había errado un penal en apenas catorce minutos de juego. Tal vez, su punto más débil, recordando que ya le había sucedido alguna veces jugando para River.
La salida del oriundo de Calchín podría haber sido simplemente por precaución y así evitar que se resienta de la lesión que lo marginó del debut del Atlético Madrid en la UEFA Champions League ante Liverpool el pasado miércoles 17/9.
En conferencia de prensa, Diego Pablo Simeone explicó: "Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a (Alexander) Sørloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área".
"¿Me cambiás a mí?", tiró Mastantuono, que debería agradecer que es titular en el Real Madrid...
Franco Mastantuono no es una promesa sino una realidad, sin embargo, debería ser consciente de que es titular en el Real Madrid y tener más humildad a la hora de jugar. Se nota en ciertos gestos hacia Kylian Mbappé cuando el francés no entrega correctamente la pelota o en situaciones de rebeldía como la del pasado sábado (20/9) ante su entrenador, Xabi Alonso.
Este último fin de semana, Mastantuono volvió a ser titular en el Merengue y tuvo una actuación que despertó elogios y aplausos entre los hinchas. El nacido en Azul, Provincia de Buenos Aires, estuvo desde el inicio en lo que terminó siendo triunfo 2-0 sobre el Espanyol.
No obstante, fue reemplazado a los 77 minutos de partido y demostró su descontento con su salida y el ingreso de Brahim Díaz.
“Franco también quería seguir jugando, me decía: '¿me cambias a mí?', Le digo 'sí, Franco, te cambio a ti'’”, contó en conferencia el técnico del Madrid, Xabi Alonso, tras ser consultado sobre el enojo de Vinícius Júnior, que también le hizo caritas al ex volante central español.
Y agregó: "Franco también se ha marchado un poco enfadado. Me ha preguntado y cuando le he dicho que sí, pues he visto que no se ha puesto muy contento. Bueno, al final a todos les sucede, pero estoy contento con el partido que ha hecho Vini, con el partido que ha hecho Franco... Necesitas también en momentos puntuales gente de refresco y el calendario es muy exigente. Seguimos".
Seguí leyendo...
Mucha polémica con ESPN: Qué pasó con Ángel Di María y Rosario Central
Escándalo en Paraguay: Arquero expulsado por tocarle la nalga a un rival
Un crack: Boca Juniors y su posible refuerzo para el futuro inmediato