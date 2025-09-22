River Plate viene de dos derrotas consecutivas y el próximo miércoles tendrá el partido más importante del año ya que enfrentará a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Enzo Pérez es uno de los jugadores de los que más se habla en el seno del Millonario.
SEMANA DECISIVA
Siguen las versiones en River: Enzo Pérez en el centro de la polémica
Comienza la semana más importante del año para River Plate, con Enzo Pérez en el centro de la escena.
Si la derrota en la ida de los cuartos ante el Verdao fue preocupante, lo realizado ante Atlético Tucumán hizo que el Muñeco Gallardo esté aún más preocupado por el rendimiento de sus jugadores. Se vienen semanas fundamentales para el club de Núñez.
Enzo Pérez y Marcelo Gallardo
Días después de la derrota de River ante Palmeiras, Golazo 24 publicó: Impacto en River por lo que cuenta Gustavo Yarroch sobre Enzo Pérez.
En esa nota, se anticipó que el periodista de ESPN había dicho: " Hoy esta en duda por primera vez la presencia de Enzo Pérez en un partido clave como será la vuelta con Palmeiras."
En esta misma sintonía, el periodista Sebastián Srur, tuiteó ayer 21 de septiembre: "Faltan 3 días. A priori, línea de 4. Com la vuelta de Galoppo en Libertadores. Portillo tiene chances de ir de entrada.".
A diferencia de lo que fue la ida, hay más dudas que certezas en la formación que podría utilizar Marcelo Gallardo, pero cada vez toma más fuerza la posibilidad de que Enzo Pérez no sea el 5 titular y quien ocupe su lugar sea Juan Portillo.
Si bien el volante de 39 años es uno de los ídolos que tiene el actual plantel del Millonario.
Palmeiras vs River por Copa Libertadores
Claro está que River Plate se juega gran parte de su año el próximo miércoles 24 de septiembre cuando se enfrente a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El Millonario perdió la ida 1-2 en el Monumental y debe ir a Brasil a buscar dar vuelta la serie, algo que ya hizo Marcelo Gallardo en más de una ocasión.
Lo que aún no se sabe con certezas, es qué equipo parará el Muñeco para lograr inclinar el resultado en favor del club de Núñez.
Hasta los partidarios tienen dudas. Juan Cortese, uno de los periodistas más reconocidos del club, publicó el siguiente tuit este 22 de septiembre: "¿Tres centrales? ¿Cuatro defensores? ¿Cinco volantes? Nunca tuve tantas dudas.".
Con el correr de las horas, seguramente vayan apareciendo certezas, pero lo cierto es que el Millonario necesita mejorar su imagen si quiere dar vuelta la serie.
Lo que hay que saber para Palmeiras vs River:
- Día: miércoles 24 de septiembre
- Hora: 21:30 (Argentina)
- TV: Fox Sports y Telefe
- Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)
- Estadio: Allianz Parque (Sao Paulo)
