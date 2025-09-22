Siguen las versiones en River: Enzo Pérez en el centro de la polémica

En esta misma sintonía, el periodista Sebastián Srur, tuiteó ayer 21 de septiembre: "Faltan 3 días. A priori, línea de 4. Com la vuelta de Galoppo en Libertadores. Portillo tiene chances de ir de entrada.".

A diferencia de lo que fue la ida, hay más dudas que certezas en la formación que podría utilizar Marcelo Gallardo, pero cada vez toma más fuerza la posibilidad de que Enzo Pérez no sea el 5 titular y quien ocupe su lugar sea Juan Portillo.

Si bien el volante de 39 años es uno de los ídolos que tiene el actual plantel del Millonario.

image

Palmeiras vs River por Copa Libertadores

Claro está que River Plate se juega gran parte de su año el próximo miércoles 24 de septiembre cuando se enfrente a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Millonario perdió la ida 1-2 en el Monumental y debe ir a Brasil a buscar dar vuelta la serie, algo que ya hizo Marcelo Gallardo en más de una ocasión.

Lo que aún no se sabe con certezas, es qué equipo parará el Muñeco para lograr inclinar el resultado en favor del club de Núñez.

Hasta los partidarios tienen dudas. Juan Cortese, uno de los periodistas más reconocidos del club, publicó el siguiente tuit este 22 de septiembre: "¿Tres centrales? ¿Cuatro defensores? ¿Cinco volantes? Nunca tuve tantas dudas.".

Con el correr de las horas, seguramente vayan apareciendo certezas, pero lo cierto es que el Millonario necesita mejorar su imagen si quiere dar vuelta la serie.

Lo que hay que saber para Palmeiras vs River:

Día: miércoles 24 de septiembre

Hora : 21:30 (Argentina)

: 21:30 (Argentina) TV : Fox Sports y Telefe

: Fox Sports y Telefe Árbitro : Andrés Matonte (Uruguay)

: Andrés Matonte (Uruguay) Estadio: Allianz Parque (Sao Paulo)

