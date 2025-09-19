Impacto en River por lo que cuenta Gustavo Yarroch sobre Enzo Pérez

En esta misma sintonía, el periodista Gustavo Yarroch informó: "Hoy esta en duda por primera vez la presencia de Enzo Pérez en un partido clave como será la vuelta con Palmeiras."

El Millonario tiene que ir a buscar el resultado a Brasil, por eso mismo no llamaría la atención que juegue con un solo volante central y ese sea el ex Talleres de Córdoba.

Es cierto que Pérez tiene personalidad para jugar este tipo de encuentros, pero el pasado miércoles 17 de septiembre quedó claro que desde lo físico no está en un gran momento, en gran parte por la edad que tiene (39 años).

River Plate de Marcelo Gallardo

Si bien la cabeza de River está en la vuelta de los cuartos ante Palmeiras, el Millonario debe afrontar primero un partido por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Seguramente con mayoría de suplentes, el equipo de Marcelo Gallardo, se enfrentará a Atlético Tucumán mañana sábado 20 de septiembre desde las 21:15 horas y en condición de visitante.

Luego, vendrá lo que quizá sea el partido más importante del año para el club de Núñez. El miércoles 24 de septiembre, jugará la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras desde las 21:30 en el Allianz Parque.

En otras noticias y comprendiendo que el Millonario sigue con vida en tres competencias, ayer 18 de septiembre se dio a conocer la fecha en la que se enfrentará a Racing Club por los cuartos de final de Copa Argentina.

Este partido que tiene morbo por la presencia de Maximiliano Salas, se jugará el jueves 2 de octubre. AFA optó por la fecha que pidió River y no por la que pretendía la Academia.

En conclusión, se vienen 15 días fundamentales para el equipo del Muñeco. Puede seguir con vida en tres competencias, en dos o solamente en una.

